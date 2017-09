American Football | GFL Die Unicorns sind bereit für Playoffs

Die Schwäbisch Hall Unicorns treten am Samstag in den Playoffs der German Football League (GFL) an. Vor dem Viertelfinale gegen die Berlin Rebels hat Coach Jordan Neuman ein klares Ziel vor Augen.

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben die Hauptrunde in der GFL Süd ungeschlagen auf Platz eins beendet. Nun kommt es zur Neuauflage des Viertelfinalspiels der Vorsaison. Am Samstag um 17 Uhr starten die Unicorns im Heimspiel gegen die viertplatzierten Berlin Rebels aus der GFL Nord in die Playoffs. Zwei K.o.-Spiele müssen die Haller gewinnen, um zum vierten Mal hintereinander ins Finale, den German Bowl am 7. Oktober, einzuziehen. Seit 2012 wartet das Team von Headcoach Jordan Neuman jedoch auf den Titel.