2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim Heidenheim setzt auf Kapitän Schnatterer

Nach dem schwachen Saisonstart kommt am Freitag der Aufsteiger aus Regensburg nach Heidenheim. Erfreulich: Kapitän Marc Schnatterer kehrt ins Team zurück.

Der 1. FC Heidenheim kann am Freitag im Heimspiel gegen Aufsteiger Jahn Regensburg (18.30 Uhr) wieder auf Kapitän Marc Schnatterer setzen. Nach seinen Wadenproblemen trainiere der Mittelfeldspieler wieder voll mit, sagte Trainer Frank Schmidt am Donnerstag. Auch der zuletzt angeschlagene Sebastian Griesbeck und der am Mittwoch von der U21-Nationalmannschaft zurückgekehrte Tim Skarke seien Optionen.