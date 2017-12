Fußball | SC Freiburg Christian Streich feiert sechsjähriges Jubiläum

Jubiläum für Christian Streich: Der 52-Jährige ist heute seit genau sechs Jahren Trainer des SC Freiburg und damit der dienstälteste Coach der Bundesliga. Streich hat aktuell gleich doppelt Grund zum Feiern - schließlich wurde er vom vom "kicker" auch als "Mann des Jahres 2017" ausgezeichnet.

Am 29. Dezember 2011 trat Christian Streich sein Amt beim SC Freiburg an. Die Situation für die Breisgauer damals: Tabellen-Letzter der Bundesliga nach 17 Spieltagen, 13 Punkte und bereits 39 Gegentore waren die Zahlen der damaligen sportlichen Talfahrt. Streich beerbte den glücklosen Marcus Sorg, der als einer der weniger Trainer in der Freiburger Fußball-Geschichte vorzeitig gehen musste. Ein Umstand, der Streich damals Kopfschmerzen verursachte. Er sprach damals von der "schwierigsten Entscheidung in meinem Leben".

Doch Streich stabilisierte die verunsicherte Mannschaft und implementierte ihr ein neues System und eine neue Taktik. Das Resultat: Starke 27 Punkte in der Rückrunde - die Bilanz eines Europapokal-Anwärters. Ein guter zwölfter Platz, bereits zwei Wochen vor Saisonende war der Klassenerhalt in trockenen Tüchern.

Viele Höhen, wenige Tiefen

Christian Streich bei seinem Debüt als Cheftrainer des SC Freiburg (1:0 gegen den FC Augsburg)

Was am 29. Dezember 2011 noch keiner ahnte: Streichs Amtsantritt war der Beginn einer Erfolgsstory, die bis heute anhält. Seit nunmehr sechs Jahren coacht der impulsive Trainer den SC - und ein Ende ist vorerst nicht absehbar. In der Saison 2012/2013 führte Streich die Breisgauer als Fünfter ins internationale Geschäft. Nachdem Freiburg in der Spielzeit 2014/2015 am letzten Spieltag abstieg, hielt der SC an Streich fest, was sich mit dem direkten Wiederaufstieg und der erneuten Qualifikation für Europa in der darauf folgenden Saison auszahlte.

Auch bei einer sportlichen Delle wie in dieser Saison, als Freiburg bereits in der Europa-League-Qualifikation die Segel streichen musste und lange im Tabellenkeller herumkrebste, behielt man beim SC die Ruhe. Auch hier gelang es Streich und seiner Mannschaft, den Bock umzustoßen. Mit einer Siegesserie kurz vor Weihnachten verschaffte sich das Team Luft.

Der verdiente Lohn: Nun wurde Streich vom "kicker" als "Mann des Jahres" ausgezeichnet. Der 52-Jährige tritt damit die Nachfolge des Weltmeisters Toni Kroos an. Die Redaktion würdigt mit ihrer Wahl eine "große Persönlichkeit, die im deutschen Fußball auch mit ihrer Haltung herausragend gewirkt hat". Im Internet sind die Videoclips mit dem Titel "Best of Christian Streich" längst ein Renner. Bundestagswahl, soziale Gerechtigkeit, Flüchtlings-Politik, Rechtsruck in der Gesellschaft, Aufstieg der autoritären Regime - der Trainer des SC Freiburg hatte im zu Ende gehenden Jahr zu all diesen und vielen weiteren Themen eine meist kluge Meinung parat.

Streich reagierte lakonisch auf die Ehrung. "Ich bin natürlich ein eitler Mensch, da fühlt man sich geschmeichelt", sagte er: "Wenn Sie mich aber privat kennen und jeden Tag mit mir zusammenleben würden, würde ich wahrscheinlich keine Auszeichnung kriegen. Ich bin genauso fehlbar wie alle anderen."

Streich arbeitet seit 23 Jahren beim SC Freiburg

Seit 1990 wählt die kicker-Redaktion den "Mann des Jahres". Erster Preisträger war Franz Beckenbauer, der ebenso wie Otto Rehhagel, Felix Magath, Franck Ribery und Joachim Löw bereits zweimal ausgezeichnet wurde.

Streich arbeitet in unterschiedlichen Funktionen bereits seit 23 Jahren für den Verein, gibt sich aber bescheiden und will keinen Kult um seine Person. Er betonte, dass er in dieser Zeit noch kein einziges Training allein geplant habe. "Meine Qualität reicht nicht dafür. Ich mache alles mit meinen Kollegen", sagte der Coach.

Streich will jedoch nicht alleine für das Erfolgsmodell des Bundesligisten SC Freiburg stehen und sieht sich eher als Teamplayer. "Ich bin nicht das Gesicht des SC Freiburg",

sagte der 52-Jährige in einem Interview des "kicker". Er sei bei den Breisgauern nur eine von vielen Konstanten, "die sich hier über die Jahre gebildet haben".

Streich will kein Neunmalkluger Besser- oder Alleswisser sein