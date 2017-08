SC Freiburg | Teamcheck Freiburg und das Ziel Klassenerhalt

Nach der überdurchschnittlichen Saison 2016/2017, die mit der Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation gekrönt wurde, verlor der SC Freiburg zwei seiner besten Offensivspieler. Adäquater Ersatz ist schwer zu finden. Das Ziel in Freiburg ist deshalb klar: Nur der Klassenerhalt zählt.

So lief die vergangene Saison

Der SC Freiburg hat in der vergangenen Saison das Maximum aus seinen Möglichkeiten herausgeholt. Mit dem drittniedrigsten Etat und Platz sieben gelang den Breisgauern etwas, was niemand in Fußball-Deutschland erwartet hätte. Für viele die größte Überraschung der Saison - noch vor RB Leipzig. Nach dem direkten Wiederaufsteig der Freiburger gelang es Sportvorstand Jochen Saier, den Kern des Teams zusammenzuhalten. Verstärkt wurde die Mannschaft hauptsächlich durch talentierte Spieler aus der zweiten Liga. Auch auf der Trainerposition zahlte sich die Kontinuität aus, denn unter Christian Streich entwickelte sich das junge Team hervorragend.

Der Trainer

Coach Streich ist beim SC Freiburg kaum mehr wegzudenken. Seit Dezember 2011 im Amt, ist er der dienstälteste Trainer der Bundesliga. Schon 1995 kam Streich als Jugendtrainer in die Nachwuchsabteilung des Klubs und hat seither die Vereins-DNA verinnerlicht wie kaum ein Zweiter. Die Ausbildung junger Spieler ist das Spezialgebiet des 52-Jährigen, der durch zwei Europapokal-Platzierungen und den direkten Wiederaufstieg hohes Vertrauen bei Fans und Verantwortlichen genießt. Mit dem aktuellen Kader wird der Klassenerhalt, der als Ziel ausgegeben wird, eine Mammutaufgabe. Mit den von Streich angekündigten Ergänzungen sind die Freiburger aber auf jeden Fall konkurrenzfähig.

Wer kommt? Wer geht?

Im Gegensatz zum vergangenen Sommer trafen die Abgänge den SC Freiburg in diesem Jahr deutlich härter. Mit Maximilian Philipp (Borussia Dortmund) und Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach) verließen die beiden Top-Scorer den Klub. Beide Transfers spülten mit insgesamt rund 26 Millionen Euro zwar eine Menge Geld in die Vereinskasse, der SC tut sich allerdings bis jetzt schwer, adäquaten Ersatz für die beiden Offensivkräfte zu finden.

Mit Bartosz Kapustka wechselt ein vielversprechendes Talent an den Fuß des Schwarzwalds. Der polnische Nationalspieler kommt zunächst auf Leihbasis mit Kaufoption von Leicester City zum SC Freiburg. Bei den "Foxes" kam Kapustka, der in seiner Heimat als großer Hoffnungsträger gilt, allerdings in keinem Premier-League-Spiel zum Einsatz, kam zudem verletzt ins Freiburger Trainingslager. Es bleibt also abzuwarten, wann Kapustka auf dem Feld weiterhelfen kann.

Marco Terrazzino wechselt von 1899 Hoffenheim zum SC Freiburg

Die zweite Neuverpflichtung ist Philipp Lienhart, der aus der Reservemannschaft von Real Madrid an die Dreisam kam. Auch er ist ausgeliehen, Freiburg besitzt aber eine Kaufoption. Lienhart ist Innenverteidiger und österreichischer U21-Kapitän. Er soll, wie auch Kapustka, langsam aufgebaut werden, zeigte aber in den Testspielen sein Potenzial und gilt als heimlicher Gewinner der Vorbereitung. Zudem kehrte mit Marco Terrazzino von 1899 Hoffenheim ein alter Bekannter zurück, der bereits von 2012 bis 2014 für Freiburg auflief. Er ist in der Offensive auf mehreren Positionen einsetzbar und hat bereits nachgewiesen, dass er Bundesliga spielen kann.

"Es geht darum, dass wir jetzt Spieler dazu holen wollen, die auch eine Option darstellen, von Anfang zu spielen", schildert Streich die Transferbemühungen, an denen mit Hochdruck gearbeitet wird.

Erwartungen an die neue Saison - Prognose

Eins steht fest: Der SC Freiburg hat enorm viel Arbeit und eine schwere Saison vor sich. Die Transferbemühungen werden wohl noch den ganzen August andauern und mit dem Ausscheiden in der Europa-League-Qualifikation gegen NK Domzale musste Freiburg den ersten Dämpfer bereits wegstecken. Gegen Domzale wirkten die Spieler im Rückspiel müde, das Ausscheiden war laut Streich verdient.

Auf der anderen Seite könnte das Ausscheiden aus dem internationalen Wettbewerb der Schlüssel zum Freiburger Klassenerhalt sein. Bei einer Dreifachbelastung mit Liga, DFB-Pokal und Europa League hätten wohl selbst die größten Optimisten Zweifel gehabt. Ohne den internationalen Wettbewerb bleibt mehr Zeit, sich auf die Ligaspiele vorzubereiten. Das scheint nach der Pokalpartie in Halberstadt auch notwendig, zeigte der SC doch in der zweiten Hälfte selbst gegen einen Viertligisten erhebliche Schwächen.

