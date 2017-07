Europa-League-Qualifikation | SC Freiburg Freiburg empfängt NK Domžale

Der SC Freiburg bekommt es in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation mit NK Domžale zu tun. Der slowenische Pokalsieger setzte sich in der zweiten Runde gegen Valur Reykjavik mit 2:1 und 3:2 durch.

Als Sieger des slowenischen Pokals war NK Domžale teilnahmeberechtigt für die Europa-League-Qualifikation. In der Liga, die insgesamt nur zehn Mannschaften umfasst, wurde der zweifache Meister allerdings nur Vierter und verpasste dort die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. In den ersten beiden Runden setzte sich Domžale gegen FC Flora Tallinn aus Estland und Valur Reykjavik aus Island durch.

Bereits in der Saison 2005/06 hatte es ein deutscher Verein aus dem Südwesten mit NK Domžale zu tun. Die Slowenen traten in der 1. Vorrunde des UEFA-Pokals gegen den VfB Stuttgart an und verloren nach Hin- und Rückspiel insgesamt mit 1:2. Beiden Teams gelang es in der Folgesaison, die Meisterschaft zu gewinnen. Domžale konnte den Titel 2008 sogar verteidigen. Neben den zwei Meisterschaften gewannen die Slowenen zweimal den Pokal, zuletzt 2017, womit sie an der Europa-League-Qualifikation teilnehmen dürfen und nun auf Freiburg treffen.