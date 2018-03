Sami Khedira | Transfersummen "Es ist Wahnsinn, was da aktuell abgeht"

Der 30-Jährige ist skeptisch, dass die hohen Summen begrenzt werden können. Durch die Rekordablöse von 222 Millionen Euro für den Wechsel des Brasilianers Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain sei das Geld im Markt und die Spieler, die danach verkauft worden seien, überteuert. Trotz der Summe versprühe Neymar in Paris aber immer noch die gleiche Lust auf Fußball. "Für mich ist wichtig, dass wir Spieler den Fußball mit der gleichen Leidenschaft angehen, unabhängig davon, wie viel Geld von außen in den Sport getragen wird", sagte Khedira.



Mit Blick auf die weitere Entwicklung erklärte der Profi vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin: "Vor zwei Jahren hätte niemand gedacht, dass ein Verein 222 Millionen für einen Spieler zahlt. Heutzutage ist alles möglich, mich würde nichts mehr überraschen." Von einer Gehaltsobergrenze, die zuletzt auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern gefordert hatte, hält Khedira aber nichts. "Man sieht es ja beim Financial Fairplay: Irgendwie umgeht man es. Mit Sponsoring oder privaten Verträgen. Ich glaube, es ist nicht umsetzbar, das in den Griff zu kriegen."