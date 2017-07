Rollstuhl-Rugby EM in Koblenz Großbritannien schlägt Schweden im Finale

Rollstuhl-Rugby EM in Koblenz

In einem engen Finale hat sich die britische Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft die Krone Europas Königen aufgesetzt. Vor etwa 400 Zuschauern Finale besiegte sie Schweden mit 49:41.

Rollstuhl-Rugby-EM in Koblenz

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Die deutsche Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft musste sich im Platzierungsspiel gegen Polen mit 39:46 geschlagen geben und musste im Finale zuschauen, wie sich Großbritannien und Schweden am Samstagnachmittag vor etwa 400 Zuschauern in einem engen Spiel duellierten. Erst im letzten Viertel gelang es den Briten, sich den entscheidenden Vorsprung zu erarbeiten und das Spiel letztlich mich 49:41 für sich zu entscheiden. Den dritten Platz holte sich letztlich die Nationalmannschaft von Frankreich mit einem 53:48 gegen Dänemark.

Damit geht die Rollstuhl-Rugby EM in Koblenz mit einem Sieg der Rekord-Europameisters zu Ende. Mit dem Erreichen des EM-Habfinales hätte das deutsche Team sich automatisch für die WM 2018 in Sydney qualifiziert. Diese Chance hat es nun verpasst. Insgesamt kämpfen 144 Athletinnen und Athleten aus acht Nationen in gemischten Teams um Europas Krone im Rollstuhlrugby, dem einzigen Vollkontakt-Behindertensport.