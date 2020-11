Der ehemalige Freiburger Robin Koch, bis 2017 noch für Kaiserslautern aktiv, hat gegen die Ukraine sein sechstes Länderspiel bestritten. Auf einer etwas ungewohnten Position.

Über 90 Minuten stand Robin Koch am Samstag bei dem 3:1-Sieg gegen die Ukraine auf dem Platz. Bundestrainer Joachim Löw experimentierte ein wenig und brachte den ehemaligen Freiburger als tiefstehenden Sechser vor die Viererkette. Löw war anschließend sehr angetan von Kochs Leistung. "Robin ist ein wichtiger Spieler in unserem Kader geworden", sagte Löw. "Auf ihn ist Verlass."

Koch selbst macht seine größere Rolle in der Nationalmannschaft sichtlich Spaß - unabhängig davon, ob ihn der Bundestrainer auf der Innenverteidiger-Position oder auf der eher ungewohnten Position im defensiven Mittelfeld einsetzt. "Ich habe bei Freiburg auch viele Spiele auf der Sechs gemacht. Von daher ist es für mich auch gar kein Problem und macht auch Spaß", sagte Koch vor dem Spiel gegen Spanien heute Abend (20:45 Uhr /ARD).

Koch wohl auch gegen Spanien in der Startelf

Außerdem habe man in der Nationalmannschaft mehr den Ball als noch bei Freiburg, lacht Koch, der im Sommer zu Leeds United in die englische Premier League gewechselt ist. "Dann macht es natürlich im Mittelfeld auch Spaß." Als Innenverteidiger sei man in der Mannschaft von Jogi Löw aber auch stark in die Spieleröffnung eingebunden.

Jeder Einsatz in der Nationalmannschaft freut Koch: "Wenn man die Chance bekommt, will man die natürlich nutzen und sich zeigen." Weil beim Spiel gegen Spanien Antonio Rüdiger wegen einer Gelbsperre ausfällt und Niklas Süle weiterhin angeschlagen und sein Einsatz dementsprechend offen ist, kann sich Koch wohl auch im Duell gegen den Weltmeister von 2010 beweisen.