Ringen | WM in Paris Frank Stäbler und Denis Kudla im Finale

Frank Stäbler und Denis Kudla haben sich bei der Ringer-WM in Paris in ihrer jeweiligen Gewichtsklasse bis in Finale gekämpft.

Frank Stäbler und Denis Kudla haben mit ihrer Final-Teilnahme bei der Ringer-Weltmeisterschaft in Paris WM-Silber schon sicher. Vor allem Frank Stäbler hat dabei überrascht. Denn der der 28-jährige von den Heilbronn Red Devils tritt bei diesem Turnier in einer höheren Gewichtsklasse an. Und schon in der zweiten bekam Stäbler es mit einem richtigen Brocken zu tun: dem Olympia-Dritten Rasul Schunajew aus Aserbaidschan. In einem engen Duell behielt der Musberger mit 2:1 die Oberhand. Auch der Iraner Abdolhamid Mohammadali war für Stäbler keine Hürde. Im Viertelfinale gewann er mit 6:3.