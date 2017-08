Ringen | WM in Paris Frank Stäbler ist Weltmeister, Kudla im Finale

Frank Stäbler riss die Faust in die Luft: Frank Stäbler hat als erster deutscher Ringer WM-Gold in zwei verschiedenen Gewichtsklassen geholt. Der Weltmeister von 2015 in der Kategorie bis 66 Kilogramm gewann am Montagabend in Paris den Titel im griechisch-römischen Stil der Kategorie bis 71 Kilogramm. Im Finale siegte Stäbler gegen den Kasachen Demeu Schadrajew souverän mit 8:3.

"Es war ein unglaublich harter Weg, doch wenn man was erreichen möchte, was noch keiner erreicht hat, zweimal Weltmeister in zwei Gewichtsklassen, dann muss man was tun, was man noch nicht getan hat", meinte Stäbler. In seinem Fall bedeutete dies, sieben Weltklasse-Ringer an einem Tag ausschalten. Denn schon in der zweiten Runde bekam Stäbler es mit einem richtigen Brocken zu tun: dem Olympia-Dritten Rasul Schunajew aus Aserbaidschan. In einem engen Duell behielt er mit 2:1 die Oberhand. Es folgten der Iraner Abdolhamid Mohammadali (6:3) im Viertelfinale und der Moldawier Daniel Cataraga (4:2) Halbfinale.