Ringen | Weltmeisterschaft Frank Stäbler ringt um den Titel

"Jetzt kommt man in die üblichen Tage davor, die Anspannung steigt", sagt Frank Stäbler. Für ihn geht es am Montag, den 21. August in Paris um den WM-Titel im Ringen. Neu für den aktuellen Weltmeister ist die Gewichtsklasse, in der er startet. Den Titel holte er in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm, in Paris startet er eine Klasse darüber. Deshalb kann er genau genommen seinen Weltmeistertitel nicht verteidigen. "Es ist eine neue Herausforderung und soweit ich recherchieren konnte, gab es noch keinen deutschen Athleten, der in zwei Gewichtsklassen die WM gewinnen konnte", sagt Stäbler.