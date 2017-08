Ringen | Weltmeisterschaft Aline Focken gewinnt Silber

Aline Focken aus Triberg im Schwarzwald hat der deutschen Mannschaft bei den Ringer-Weltmeisterschaften in Paris eine vierte Medaille beschert. Am Donnerstagabend errang Focken Silber.

Am Ende reichte es für Aline Focken (l.) "nur" für Rang zwei

Aline Focken hat bei den Ringer-Weltmeisterschaften in Paris nach großen Kämpfen die Silbermedaille gewonnen. Im Finale der Klasse bis 69 Kilogramm unterlag die Krefelderin am Donnerstagabend der Olympiasiegerin Sara Dosho aus Japan mit 0:3 Punkten. Es war die vierte Medaille für die deutsche Mannschaft bei den Titelkämpfen in Frankreich. "Es ist schon schade, hier als Verlierer aus dem Finale zu gehen", sagte Frauen-Bundestrainer Patrick Loes.