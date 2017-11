Regionalliga | Chinas U20 gegen Schott Mainz Proteste bei Chinas U20-Premiere

Eigentlich sollten "die jungen Spieler die deutsche Fußballkultur kennenlernen." Doch die sportlichen Aspekte der Premiere der chinesischen U20 wurde gleich durch Proteste mit tibetischen Flaggen in den Hintergrund gerückt.

1:31 min | Sa, 18.11.2017 | 18:00 Uhr | SWR Aktuell Rheinland-Pfalz | SWR Fernsehen RP Mehr Info Chinesische U20 in Mainz Testspiel wegen Tibet-Protesten vor dem Abbruch SWR Die chinesische U20-Nationalelf hat am Samstag ein Testspiel gegen Regionalligist Schott Mainz mit 0:3 verloren. Bei der Partie kam es zu Protesten von Pro-Tibet-Aktivisten. Die Chinesen verließen den Platz, die Partie stand vor dem Abbruch. Video herunterladen (3,5 MB | mp4)

Im umstrittenen Freundschafts-Regionalligaspiel gegen die chinesische U20-Auswahl beim TSV Schott Mainz kam es zu einem Zwischenfall. Eine kleine Gruppe Zuschauer hat einen politischen Protest gegen die Chinesen gestartet. Sechs Männer und Frauen, nach eigenen Angaben Vertreter der "Tibet Initiative Deutschland" und tibetische Flüchtlinge, haben mehrere Tibet-Flaggen enthüllt, um damit auf die Menschenrechtslage in dem von China annektierten Tibet aufmerksam zu machen.

Nach ihrer Auffassung präsentiere sich China mit einem falschen Gesicht im Sport - als weltoffene Nation, während es in Wirklich ein menschenverachtendes Regime sei.

Daraufhin weigerte sich die chinesische Nationalmannschaft, weiterzuspielen. Erst als die sechs ihre Fahnen wieder wegpackten, konnte das Spiel nach einer etwa 15 minütigen Pause fortgesetzt werden. Sowohl die DFB-Vertreter, die als Beobachter vor Ort sind, als auch die Gastgeber TSV Schott Mainz verwiesen darauf, dass tibetische Flaggen in Deutschland nicht verboten seien und sahen damit keinen Grund zum Einschreiten. Schott Mainz gewann am Ende mit 3:0.

China will von deutscher Talentförderung lernen

Das ursprüngliche Ziel war jedoch ein anderes: "Als der deutsche Fußball am Boden war, hat der DFB die Talentförderung entwickelt", sagte Jiyai Shao, Teammanager der chinesischen U20-Auswahl, die am Samstag in einem Freundschaftsspiel gegen den TSV Schott Mainz antritt. Danach folgte der Weg an die Weltspitze, der im WM-Titel 2014 gipfelte. Nun sollen junge chinesische Fußballer sich mit deutschen Vereinen messen, "damit der chinesische Fußball eines Tages auch an der Spitze steht". Ambitionierte Ziele, für eine Nation die im Weltfußball bisher eine eher unbedeutende Position einnahm.

1:07 min Mehr Info Fußball | Regionalliga Südwest Die chinesische U20 testet gegen Schott Meyer / Schirp

Um dieses Ziel erfüllen zu können, hat der chinesische Verband ein Projekt ins Leben gerufen: Chinas U20-Nationalmannschaft tritt in einer Serie von Freundschaftsspielen gegen 16 Klubs der Regionalliga Südwest an, jeweils an deren spielfreien Wochenenden. Der erste Gegner ist nun der TSV Schott Mainz. Für dessen Manager Till Pleuger ist "der finanzielle Anreiz ausschlaggebend gewesen", um bei der Aktion mitzumachen – jeder teilnehmende Verein bekommt eine 15.000-Euro-Prämie. Andere Vereine begrüßen die Gelegenheit, durch das Spiel gegen die Chinesen auch an spielfreien Wochenenden im Spiel-Rhythmus zu bleiben.

Protest insbesondere von Traditionsklubs

Allerdings stößt das Modell mitunter auch auf Ablehnung und wird von Waldhof Mannheim, den Stuttgarter Kickers und der TuS Koblenz boykottiert. Insbesondere Fans dieser Traditionsvereine protestierten gegen diese - aus ihrer Sicht - Art der Kommerzialisierung. Laut Pleuger haben sich jedoch keine Ultra-Gruppen für das erste Spiel der Chinesen in Mainz angekündigt.