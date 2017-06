Nationalmannschaft | Timo Werner Vom Buhmann zum Angreifer der Zukunft

Timo Werner war noch vor zwei Wochen der Buhmann. Den Anfeindungen gegen seine Person begegnet er mit Toren. Zwei Mal traf der ehemalige Stuttgarter beim 3:1-Sieg des DFB-Teams gegen Kamerun beim Confed Cup.

Timo Werner erzielte einen Doppelpack gegen Kamerun

Genau so hatte Timo Werner sich das vorgestellt. Noch vor zwei Wochen wurde der junge Fußball-Nationalstürmer beim WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino (7:0) von den eigenen Fans ausgepfiffen. Nun schoss er das DFB-Team beim Confed Cup ins Halbfinale gegen Mexiko. "Ich freue mich riesig über meine zwei Tore", sagte der 21-Jährige von RB Leipzig anschließend.

Anhänger auf seine Seite ziehen

Wenige Tage nach den Pfiffen im San-Marino-Spiel hatte er bereits angekündigt, die Anhänger mit Leistung auf seine Seite ziehen zu wollen. "Mein Ziel muss sein, dass die deutschen Fans irgendwann froh sind, mich im Nationaltrikot zu sehen. Dass sie sagen: Zum Glück haben wir den Jungen, der das entscheidende Tor beispielsweise im WM-Halbfinale erzielt hat", hatte Werner dem "kicker" gesagt.

Noch waren es in Sotschi nur die entscheidenden Tore in einem letzten Confed-Cup-Gruppenspiel. Aber das mit dem WM-Halbfinale kann ja noch kommen. Denn selbst die lautesten Werner-Kritiker, die ihm seine berühmt-berüchtigte Schwalbe im Schalke-Spiel im Dezember 2016 und seine bloße Zugehörigkeit zu RB Leipzig nicht verzeihen wollen, kommen an einer Erkenntnis nicht vorbei: Timo Werner ist der Angreifer der Zukunft im Nationalteam.

Lob von Bundestrainer Löw

Werner ist mit 21 Jahren jünger als Lars Stindl und talentierter als Sandro Wagner, die sich in Joachim Löws Perspektivteam bei diesem Turnier ebenfalls für die Weltmeisterschaft in einem Jahr empfehlen wollen. "Timo hat seine Gefährlichkeit und seinen Torinstinkt bewiesen. Beide Tore macht er sehr schön, sehr überlegt", lobte der Bundestrainer in Sotschi: "Er hat wahnsinnig viel gearbeitet und sich diese beiden Tore verdient."

"Der Confed Cup ist gerade für uns junge Spieler eine Riesen-Erfahrung. Wir lernen hier ein bisschen kennen, wie es bei einem großen Turnier wie einer Weltmeisterschaft läuft", sagte Werner nach der Partie: "Wir spielen hier gegen Mannschaften von allen Kontinenten und lernen, was gegen sie wichtig ist. Bisher hat sich bei uns noch keiner beschwert, hier sein zu dürfen oder hier sein zu müssen."

"Spieler des Spiels" gegen Kamerun

Von Werners Talent, von seiner Schnelligkeit und seiner Robustheit, wusste man beim DFB schon, als er noch in der Jugend des VfB Stuttgart kickte. Was den Verantwortlichen der Nationalmannschaft außerdem gefällt, ist seine Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das bewies er schon, als er in der Saison nach dem Bundesliga-Abstieg mit dem VfB Stuttgart stolze 21 Tore für seinen neuen Verein RB Leipzig schoss. Das zeigte er auch am Sonntag gegen Kamerun, als er zum "Spieler des Spiels" gewählt wurde. Obwohl es lange Zeit unglücklich für ihn gelaufen war.

"Ich habe einen kleinen Anlauf gebraucht, bis ich meine Tore gemacht habe", räumte der Schwabe nach seinem erst vierten Länderspiel ein. "Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, denn bei den zwei Chancen vorher lief es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe." Für Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff kommt es exakt darauf an: "Für uns ist bei diesem Turnier auch wichtig, zu sehen: Wie verhält sich jemand in schwierigen Situationen? Hält er auch seine Position, wenn es nicht so läuft?"