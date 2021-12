Nach Bund-Länder-Treffen: Die Regeln für Stadien, Sport und Fitnessstudios in Baden-Württemberg

Maximal 15.000 dürfen ins Stadion, im Breitensport gilt 2G mit Option auf 2G-Plus. Die Regeln können von den Ländern noch verschärft werden. Ein Überblick über die Regeln für den Sport in Baden-Württemberg.

Am Donnerstag (2. Dezember) trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer mit der geschäftsführenden und der designierten Bundesregierung, um bundesweite Maßnahmen zu beschließen, die die Verbreitung des Corona-Virus einschränken sollen. In Baden-Württemberg gilt seit dem 24. November die Alarmstufe II.

Die neuen Regeln der Bund-Länder-Konferenz können vom Land zusätzlich verschärft werden. Bereits am vergangenen Wochenende hatte Arne Braun - als Sprecher der Landesregierung - angekündigt, "dass im Profi-Fußball Geisterspiele kommen".

Das gilt für Sportler

Wie in der Alarmstufe II gilt für Freizeitsport im Freien sowie in Innenräumen die 2G-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Sportangebote wahrnehmen können. In Fitnessstudios gilt in Baden-Württemberg zusätzlich eine Maskenpflicht.

Die einzelnen Bundesländer dürfen diese Regel zu einer 2G-Plus-Regel ausweiten. In dem Fall müssten Geimpfte und Genesene zusätzlich einen maximal 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest vorlegen. Diese Tests werden an Teststellen wieder kostenlos durchgeführt. Ob Baden-Württemberg diese Option zieht, ist noch nicht bekannt.

Neue Zuschauerkapazitäten

In Innenräumen darf nur noch 50 Prozent der Kapazität genutzt werden, maximal sind 5.000 Menschen erlaubt. Bei Sportveranstaltungen im Freien gilt ebenfalls eine Kapazitätsgrenze von 50 Prozent. Die Gesamtzahl der Zuschauer darf 15.000 jedoch nicht übersteigen. Das betrifft besonders die kommenden Bundesligaspiele im Fußball. Die Länder können die Zuschauerkapazität aber weiter reduzieren und auch Geisterspiele anordnen. Die Entscheidung der Landesregierung von Baden-Württemberg dazu steht noch aus.

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte in der Pressekonferenz: "Es war wichtig, dass sich alle auf ein gemeinsames Vorgehen festlegen. In dem Rahmen gibt es unterschiedliche Situationen, in unterschiedlichen Ländern, einige werden noch weitreichendere Beschränkungen ergreifen. Dass man gesagt hat, es kann nicht so bleiben, wie es ist und sehr drastische Entscheidungen getroffen hat, ist gut."