Motorsport | Interview Niki Lauda: "Formel 1 bleibt - daneben gibt es die Formel E"

Das ist überhaupt kein Erdbeben. Ich kann natürlich nur für Mercedes sprechen. Mercedes hat ganz klar entschieden: Ende des Engagements in der DTM nach der Saison 2018, Beginn unseres Engagements in der Formel E Ende 2019, Anfang 2020. Die aktuelle Formel E ist aber noch zu uninteressant. Die Autos müssen an die Box, die Fahrer müssen die Autos wechseln - das ist für die Zuschauer und auch für mich noch zu unattraktiv. Die Entscheidung bei den Straßenautos, immer mehr Strom zu verwenden, ist logisch. Deshalb ist es klar, dass man Ende 2019 eine Formel E vorfinden wird, die interessanter und besser organisiert ist. Genau deshalb steigt Mercedes dort ein. Das Wichtigste für Mercedes ist aber nach wie vor die Formel 1. Da wird gewonnen, da müssen wir Erfolge holen. Und daneben gibt es die Formel E. Meiner Meinung nach ist das für die Zukunft die richtige Entscheidung.