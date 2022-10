Live Community WM-Talk mit Tom Bartels

Die Fußball Weltmeisterschaft in Katar steht seit ihrer Bekanntgabe bei Spielern, Fans und Experten in der Kritik. Die WM 2022 ist Thema im "MixTalk" am Mittwoch mit ARD-Sportreporter Tom Bartels.

Viele Aspekte spielen dabei eine Rolle. Neben den teilweise unzumutbaren Zuständen für die Arbeiter der Stadien, wird gleichzeitig ein Diskurs über Nachhaltigkeit, Verbot von Homosexualität und Einschränkung von Frauenrechten geführt. ARD-Sportkommentator Tom Bartels sieht die Probleme Tom Bartels ist einer der renommiertesten deutschen Sportkommentatoren. Er wird dieses Jahr für die Sportschau das Finale der WM in Katar kommentieren, äußert aber auch Bedenken. "Ich halte die WM in Katar aus verschiedenen Gründen für einen großen Fehler, werde aber trotzdem hinfahren und versuche dort die WM so wiederzugeben, wie ich sie vor Ort erlebe und gleichzeitig den Sportlern und ihren Leistungen gerecht zu werden." LIVE Fan-Austausch mit Tom Bartels Am Mittwoch, den 19.10., ab 19:30 Uhr, wird es einen LIVE-Stream zum Thema "Fußball WM in Katar - Boykott oder Vorfreude?" auf mixtalk.de geben. Das ist das innovative Dialogformat des SWR. Tom Bartels stellt sich der Diskussion und den Fragen rund um die WM 2022 in Katar SWR Wie funktioniert MixTalk? Bei MixTalk wird der Community eine Stimme gegeben – heißt, jeder kann mitdiskutieren. Pro Runde matcht der Zufallsgenerator zwei Teilnehmer, die sich über ein relevantes Thema – die WM in Katar – austauschen können. Die MixTalk-Moderatoren sorgen für ein angenehmes Gesprächsklima. Diese Woche: Tom Bartels! Tauscht euch mit ihm aus, stellt Fragen und diskutiert mit – einfach zuschauen und entspannt im Chat kommentieren geht natürlich auch immer. Seid dabei, live auf mixtalk.de