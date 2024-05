Bei den HAKRO Merlins Crailsheim wächst die Angst vor dem Abstieg

Den Crailsheimer Basketballern droht der Abstieg. Mittlerweile liegt der Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Der Abstieg würde auch Veränderungen mit sich bringen.

Für die HAKRO Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) schwinden die Aussichten auf den Klassenerhalt. Zwei Spiele stehen in der Hauptrunde noch an. Für eine Rettung müssten die Merlins beide Partien gewinnen. Zudem sind sie abhängig von den Ergebnissen, die Heidelberg und Rostock in den kommenden Tagen erzielen werden. Doch an Zuversicht mangelt es nicht, wie Ingo Enskat, der sportliche Leiter der Merlins, deutlich macht. Er gibt aber zu, sich bereits auf einen möglichen Abstieg vorzubereiten.

Sportlicher Leiter blickt auf enttäuschende Saison zurück

In diesem Jahr habe es "Rhythmusprobleme" gegeben, wie es der sportliche Leiter der Merlins beschreibt. Die Mannschaftsstruktur und die Rollen innerhalb des Teams konnten sich während der Saison nicht festigen, so Enskat weiter: "Das führt dazu, dass wir nicht genug Vertrauen ineinander haben und dann häufig den Kopf verlieren". Daraus wolle man die entsprechenden Lehren ziehen.

Beim Verein stehen Veränderungen an

Ein Abstieg in die zweite Liga Pro A würde auch für die Merlins Veränderung bedeuten, so Enskat: "Natürlich wird es auch Einschnitte geben, im Spieler-Budget und allem, was da dranhängt". Doch das könne der Verein kompensieren, da ist sich der sportliche Leiter sicher. Die Struktur um die Mannschaft herum, wie sie bislang besteht, soll weiterhin aufrechterhalten werden.

Aktuell laufen Gespräche, um einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Jussi Laakso zu finden. Details wolle man noch nicht nennen. Ein Abstieg würde sich laut Enskat selbstverständlich auch auf die Trainersuche auswirken.