Die Corona-Pandemie und der dadurch bedingte Lockdown hat viele Sportvereine existentiell bedroht. Spiele fielen aus, Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen brachen weg. Nachdem Ende September teilweise wieder Zuschauer zugelassen wurden, ist die Situation nun wieder deutlich angespannter.

Seit Samstag hat die Landeshauptstadt Stuttgart die kritische Marke von 50 Corona-Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Aktuell (Stand: 14.10.) liegt der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert bei 69,7. Es gelten wieder verschärfte Regeln. So wird Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart nach derzeitigem Stand sein Heimspiel am 23. Oktober gegen den 1. FC Köln ohne Zuschauer austragen. Wie sieht das in den anderen Sportarten aus? Wie gehen die Vereine mit der aktuellen Situation um? SWR Sport liefert die Antwort:

Volleyball-Bundesliga

Bisons Bühl: An diesem Wochenende startet die Volleyball-Bundesliga der Männer in ihre neue Saison. Doch die Volleyballer der Bisons Bühl müssen sich noch gedulden. Gleich die ersten zwei Saisonspiele der Bühler, gegen den TSV Unterhaching und den VCO Berlin, wurden verschoben. Grund: Sowohl Unterhaching als auch Berlin haben mindestens einen Corona-Fall in ihrer Mannschaft. Das Team aus Bühl bereitet sich aber weiterhin auf den verschobenen Saisonstart vor. Dafür unterziehen sich die Spieler der Bisons einmal wöchentlich einem Corona-Test. Das erste Heimspiel soll dann am 31. Oktober über die Bühne gehen - gegen den Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys. Aktuell plant man in Bühl mit insgesamt 350 Zuschauern.

Allianz MTV Stuttgart: Etwas anders gestaltet sich die Situation bei den Volleyballerinnen des MTV Stuttgart. Im ersten Heimspiel am 4. Oktober gegen die Roten Raben Vilsbiburg konnten knapp 500 Zuschauer die Begegnung in der Halle verfolgen. Mindestens einmal pro Woche unterziehen sich die Stuttgarterinnen einem Corona-Test. Stehen zusätzlich internationale Begegnungen an, wird ein zweites Mal getestet. Das Champions League-Spiel gegen Dinamo Moskau (Russland) wird ohne Zuschauer am 22. Oktober in Winterthur (Schweiz) ausgetragen. Bei einer Austragung in Moskau hätten die Stuttgarterinnen in Quarantäne gehen müssen. Für das zweite Bundesligaheimspiel am 24. Oktober gegen den VfB Suhl hofft der MTV, dass erneut 500 Zuschauer in die Halle dürfen. Aufgrund der steigenden Zahlen in Stuttgart ist dies allerdings noch ungewiss.

Handball-Bundesliga Frauen

SG BBM Bietigheim: Für das Champions League Spiel gegen Rostov-Don am vergangenen Sonntag plante die SG mit 500 Zuschauern in der MHP Arena in Ludwigsburg. Das Landesgesundheitsamt machte den Bietigheimerinnen am späten Samstagabend allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die Behörde ließ keine Zuschauer für die Begegnung zu. Auch das nächste Bundesliga-Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den SV Union Halle-Neustadt muss ohne Fans stattfinden. Daher entschieden die Klub-Verantwortlichen, aus Kostengründen das Spiel in die kleinere Viadukthalle nach Bietigheim zu verlegen. Die Handballerinnen werden - ähnlich wie die Stuttgarter Volleyballerinnen - einmal in der Woche auf Corona getestet. Bei zusätzlichen Einsätzen in der Champions League wird ein zweiter Test durchgeführt.

Basketball-Bundesliga Männer

MHP Riesen Ludwigsburg: Den Saisonauftakt im Rahmen der ersten Pokalrunde werden die Ludwigsburger Basketballer noch vor Zuschauern bestreiten. Die Partie gegen Würzburg am kommenden Sonntag findet nämlich nicht in der heimischen MHP-Arena, statt sondern in Weißenfels (Sachsen-Anhalt). Aber auch das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Göttingen will Ludwigsburg vor Publikum austragen - im Rahmen der Corona-Richtlinien vor kleinerer Kulisse. Auf Grund der ungewissen Entwicklung der Infektionszahlen bis zum 6. November hält sich der Verein aber vor, die Partie kurzfristig vor leeren Rängen auszurichten. Die Spieler werden, ähnlich wie die Kollegen aus der Fußball-Bundesliga, wöchentlich auf das Virus getestet.

Hockey-Bundesliga Männer

Mannheimer HC: Weniger Test-Kapazitäten stehen dem Traditionsverein aus Mannheim zur Verfügung. Getestet wird hier nur bei einem Verdacht auf eine Infektion. Die Spiele der Feldhockey-Saison dürften in Mannheim theoretisch von 500 Zuschauern besucht werden. Der MHC behält sich allerdings vor, die Anzahl der erlaubten Hockey-Fans eigenmächtig weiter zu beschränken, falls das Infektionsgeschehen dies erfordert. Zuletzt wurde ein Zuschauerlimit von 430 festgelegt.