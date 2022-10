Aus dem Schwarzwald nach Tokio: Der Freudenstädter Andy Haug hat es zur Premiere der Parkour-WM geschafft. Wird er auch der Schnellste sein?

Er hat lange von einer WM-Teilnahme geträumt, wurde immer wieder ausgebremst, doch jetzt ist es endlich soweit: Andy Haug ist bei der Premiere der Parkour World Championships in Tokio dabei und wird bei der "Speed Challenge" richtig Gas geben.

"Schon als Elfjähriger habe ich im Garten geübt. Dass ich es jetzt vom Garten zur WM geschafft habe, bedeutet mir unglaublich viel. Ich weiß, ich hab alles richtig gemacht, indem ich auf diese Sportart gesetzt habe."

Andy Haug, mittlerweile 32 Jahre alt, liebt Parkour. Denn es ist mehr für ihn als nur ein Sport, es ist seine Lebenseinstellung, seine Lebensphilosophie. Man lerne, Hindernisse zu überwinden, und das könne man auf alles im Leben beziehen. Parkour bedeute Ausgleich und Stärke für den Alltag.

Der sportliche Alltag ist für ihn als einzigen professionellen deutschen Parkour-Athleten oft schwierig, auch bei dieser WM-Premiere: Andy Haug ist ein Einzelkämpfer, es gibt keinen Trainer, keinen Funktionär oder Betreuer. Er muss sich um alles selbst kümmern und grundsätzlich auch noch selbst bezahlen: Startgebühr, Flug, Hotel, etc. Immerhin hat er einige Sponsoren gefunden, die einen Teil der Kosten finanzieren. "Vielleicht wird es eines Tages in Deutschland so funktionieren, wie bereits in vielen anderen Ländern in Asien und Amerika, aber teilweise auch in Europa."

Andy Haug – der Parkour-Pionier

Bereits als Kind übte Haug auf alten Matratzen vom Sperrmüll die ersten Salti, tauschte als Jugendlicher einen Kasten Bier gegen ein Trampolin - und wusste schon ziemlich früh: Parkour ist der coolste Sport der Welt. Aber was ist das eigentlich? Die Sportart kommt ursprünglich aus Frankreich und bezeichnet eine Fortbewegung, mit der man von Punkt A zu Punkt B gelangt, ohne sich von Geländern, Mauern oder Hindernissen aufhalten zu lassen.

Andy Haug macht Parkour in der ganzen Welt. Andy Haug

Weil Andy Haug damals der einzige Parkour-Freak nicht nur in seiner Heimatstadt Freudenstadt, sondern sogar im ganzen Schwarzwald war, zog es den 19-jährigen nach einer Lehre zuerst nach Bangkok, dann nach Mexiko. Er verdiente dort sein Geld bei Einsätzen als Stuntman in Film- und Fernsehproduktionen und perfektionierte seine sportlichen Fähigkeiten.

Rückkehr in die Heimat

Als der Weltturnverband (FIG) Parkour aufnahm und damit die Chance eröffnete, dass die Sportart eines Tages olympisch wird, kam Haug nach Baden-Württemberg zurück. Er will dort viele Menschen für seine Leidenschaft begeistern. Das gelang und gelingt ihm auch immer wieder: Bei Kursen in Schulen zeigt er Kindern und Jugendlichen die Alternative zum klassischen Turnen. Denn Frontflips oder Backflips, Sprünge über Mauern oder Geländer finden die Kids cool. Dazu kommt: Parkour kann man überall, auch im Wald oder mitten in der Stadt, ausüben.

"Parkour kann man überall machen! Man braucht nur Schuhe, Lust und Laune, dann ist alles möglich."

Erste WM wegen Corona abgesagt

Mitten in Stuttgart, bei der Kunstturn-Weltmeisterschaft 2019, faszinierte ein Parkour-Demonstrations-Wettbewerb auf dem Schlossplatz zahlreiche Zuschauer. Haug, offizieller Botschafter für den Schwäbischen Turnerbund, organisierte damals die gelungene Generalprobe für die geplante allererste Parkour-WM ein paar Wochen später in Hiroshima, Japan. Doch dann kam Corona: WM und Weltcup - alles wurde abgesagt.

Andy Haug mit Tochter Kaia. Andy Haug

Doch Haug ließ sich nicht entmutigen, trainierte weiter, gab nie auf. In dieser schwierigen Zeit veränderte sich sein Privatleben, zuerst feierte er die Hochzeit mit Denise, inzwischen ist Töchterchen Kaia Penélope das Wichtigste im Leben der Familie Haug.

"Als Vater ist alles ein bisschen anders, das Baby ist das Wichtigste im Leben. Doch meine Motivation ist durch mein Kind auf jeden Fall noch größer geworden. Ich will alles besser machen, damit Kaia irgendwann mal denkt: 'Boah! Hab ich einen coolen Vater.'"

Jetzt lässt der Papa die Familie eine gute Woche zu Hause in Achern allein. Ab sofort heißt es volle Konzentration auf die Parkour-WM-Premiere. Konkret auf die Speed Challenge, die Kategorie, in der er antritt. Jeder Schritt muss hier sitzen, jeder Sprung sicher gelandet werden. Sein Ziel: mit einem guten "Run" unter die Top 15 der Welt zu kommen.

Sightseeing im Parkour-Style

Nach dem Wettkampf will Haug mit seinen Parkour-Kumpels aus der ganzen Welt noch ein paar Tage durch Tokio ziehen. Denn das für ihn interessanteste Sightseeing in Tokio gibt es mit den Parkour-Spezies. "Je größer die Stadt ist, desto mehr mögliche Spots gibt es", weiß Haug und freut sich schon darauf, Tokio unsicher zu machen.

Auch nach der WM will Haug weitermachen solange es Spaß macht. Er möchte eines Tages als Trainer oder Manager dem Nachwuchs helfen können, möglicherweise auch der eigenen Tochter Kaia. Vielleicht hat sie dann bessere Bedingungen als ihr Papa.