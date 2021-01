Nach der Vierschanzentournee ist vor dem Weltcup in Titisee-Neustadt. Am Wochenende ist die Weltspitze der Skispringer um Karl Geiger und Kamil Stoch wieder zu Gast im Schwarzwald. Damit alles passt, arbeitet das Organiosationsteam seit Wochen rund um die Hochfirstschanze.

"Ja, die Dauertelefonie - aber das ist normal" - Joachim Häfker hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, schon wieder klingelt das Handy. Beim Chef-Organisator des Weltcupspringens in Titisee-Neustadt laufen alle Fäden des Mammut-Projekts zusammen, das den sportliche Höhepunkt des Jahres für die Region darstellt. "In den letzten Tagen vor dem Weltcup gibt es wenig Schlaf", so Häfker gegenüber SWR Sport. Dass der Aufwand, den sich ein großes Team rund um Häfker macht, kurz vor dem Springen mit Neuschnee belohnt wird, freut den ehemaligen Skispringer besonders: "Das gibt natürlich schönere Winterbilder, wie wenn alles Grün ist und dazwischen ein weißes Band liegt", so Häfker.

Das erste Springen nach der Tournee

Sportlich attraktiv ist neben dem Wetter im Schwarzwald auch der Termin, an dem die Elite des Skispringens dieses Jahr das Schmiedsbachtal besucht. "So einen Termin, direkt nach der Vierschanzentournee, bekommt man natürlich nicht so einfach", freut sich Häfker, der Generalsekretär des Organisationskomitees (OK). Direkt nach dem prestigeträchtigen Wettbewerb um den goldenen Adler, wie die Tournee auch oft genannt wird, werden besonders viele Augen auf das Springen an der Hochfirstschanze gerichtet sein. Diese zusätzliche Aufmerksamkeit tut dem traditionsreichen Wintersportort im Herz des Schwarzwalds gut. In den letzten Jahren mussten schon Wettkämpfe wegen zu hohen Temperaturen abgesagt werden. Zuletzt konnte 2018 kein Weltcupspringen in Titisee-Neustadt stattfinden. Zumindest diese Gefahr droht in diesem Winter nicht.

Die Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt ist die größte Naturschanze Deutschlands. Imago Eibner

Die Pandemie bringt neue Hindernisse mit sich

Um für einen reibungslosen Ablauf des Weltcupspringens am Wochenende zu sorgen, greifen die Veranstalter auf ein breites Team von 241 Personen zurück. Nur so können die hohen Anforderungen, die bei einem Event dieser Größenordnung anfallen, bewältigt werden. Damit die Gefahr einer Corona-Infektion für alle Anwesenden möglichst gering bleibt, setzt das Organisationskomitee auf medizinisches Personal. Dieses soll an und vor den Wettkampftagen sämtliche Beteiligte auf das Coronavirus testen. "Letztendlich sind das Fachkräfte", merkt Joachim Häfker an. Viele der testenden Personen arbeiten zum Beispiel in Arztpraxen und setzen nun ihre Kompetenz, praktisch im Urlaub, an der Hochfirstschanze ein. "Wir haben hier gute Leute am Start und diese helfen uns auch freiwillig. Da sind wir froh darum", so der Generalsekretär des OKs.

Programm-Tipp: SWR Sport BW besucht den aktuell verletzten deutschen Skispringer Stephan Leyhe. Wie verfolgt der Wahl-Schwarzwälder den Weltcup in seiner Heimat? Den Film dazu gibt es am Sonntag, 10.1., 21:45 Uhr bei SWR Sport BW.

Eine Absage kommt für Häfker nicht in Frage

Dieses Jahr warten durch das Coronavirus völlig neue Herausforderungen auf das gesamte Organisationskomitee. Für Joachim Häfker war es allerdings nie eine Option, das Springen an der Hochfirstschanze abzusagen: "Wenn wir das hier nicht machen würden, wenn alle Veranstalter nichts machen würden, dann hätten wir keine Vierschanzentournee, keinen Langlauf, keine Abfahrt. Und was gucken wir uns dann denn an?" Skisprungfreunde aus aller Welt werden sich diese Frage am Wochenende nicht stellen müssen, wenn die Weltelite des Skispringens rund um Stoch und Geiger an der Hochfirstschanze im Schwarzwald auf Weitenjagd geht.