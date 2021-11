Sven Hannawald hofft auf deutschen Tournee-Sieg zum Jubiläum

per Mail teilen

Am Freitag (19. November) beginnt mit der Qualifikation im russischen Nischni Tagil der Skisprung-Winter der Männer. Sportschau-Experte Sven Hannawald spricht über seine Saison-Favoriten und die Chancen der deutschen Adler.

Weltcup, Vierschanzentournee, Olympische Winterspiele und Skiflug-WM: Im Wettkampfkalender der Skispringer im Winter 2021/2022 jagt ein Highlight das nächste. Für Sven Hannawald, viele Jahre im Schwarzwald beheimatet und seit 2020 Sportschau-Experte beim Skispringen, hatte die Tournee immer den höchsten Stellenwert. "Mein persönlicher Ansatz ist - das war aber auch wirklich immer nur ich - dass an die Tournee nie etwas herankam. Für alle anderen ist es aber normal, denke ich, dass Olympia ganz oben steht", sagt der ehemalige Weltklasse-Athlet über die Bedeutung der Wettbewerbe.

Wer sind die Favoriten in dieser Saison?

Bei der Suche nach Favoriten für die bevorstehende Saison kommt Sven Hannawald sehr schnell auf einen Namen: Ryoyu Kobayashi. Der Japaner gewann das Finale des Sommer-Grand-Prix in Klingenthal Anfang Oktober mit mehr als 20 Punkten Vorsprung - eine deutliche Ansage an die Konkurrenz mit Blick auf den Winter.

"Klingenthal ist gegen Ende des Sommer-Grand-Prix ein Maßstab, den man so nimmt, weil sich bis dahin viele Springer über den Sommer verbessert beziehungsweise stabilisiert haben können", sagt Hannawald, "und da steht dann natürlich das Ergebnis von Kobayashi, der mit Abstand das Wochenende dominiert hat." Zudem zählt Hannawald den Norweger Halvor Egner Granerud, Gewinner des Gesamt-Weltcups in der vergangenen Saison, zu den großen Favoriten in diesem Winter.

"Stabiler" Geiger und "Pralinenschachtel" Eisenbichler

Auch den deutschen Springern traut Sven Hannawald zu, um Podestplätze mitzuspringen. Allen voran Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und Markus Eisenbichler, der in der vergangenen Saison im Gesamt-Weltcup Zweiter wurde. "Karl hat sich wieder gut hereingearbeitet in die neuen Aufgaben. Er ist natürlich stabiler als Markus Eisenbichler, der im Training super Sprünge gezeigt hat, aber gegen Ende des Sommer-Grand-Prix einfach auch Probleme hatte und auch gestürzt ist", sagt der Sportschau-Experte. "Und somit haben wir den Stabilen, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, und dann die kleine Pralinenschachtel, wo du weißt: Totales Genie, wenn alles zusammenpasst. Aber es kann auch immer wieder etwas aufploppen, das er dann selber verarbeiten muss und dann könnte es wieder schwieriger werden." Dennoch ist sich Hannawald sicher, dass Bundestrainer Stefan Horngacher "zwei Asse im Ärmel hat", die für Spannung in der langen Skisprung-Saison sorgen können.

Deutscher A-Kader Skispringen 2021/2022 Markus Eisenbichler (03.04.1991, TSV Siegsdorf),

Severin Freund (11.05.1988, WSV-DJK Rastbüchl e.V.),

Karl Geiger (11.02.1993, SC 1906 Oberstdorf e.V.),

Martin Hamann (10.04.1997, SG Nickelhütte Aue),

Stephan Leyhe (05.01.1992, Ski-Club Willingen e.V.),

Pius Paschke (20.05.1990, SC Kiefersfelden),

Constantin Schmid (27.11.1999, WSV Oberaudorf 1905 e.V.),

Andreas Wellinger (28.08.1995, SC Ruhpolding)

Für Überraschungen könnten aus Sicht von Sven Hannawald weitere Springer aus dem deutschen Kader sorgen. "Pius Paschke und Constantin Schmid sind die Springer, die sich über den Sommer weiter verbessert und stabilisiert haben", sagt der Tournee-Sieger von 2002. Der frühere "Schwarzwald-Adler" aus Hinterzarten warnt aber davor, zu früh aufs Ganze zu gehen: "Ich hoffe, dass sie nicht sofort Bäume ausreißen wollen, sondern dass sie in ihrem Film bleiben und weiter auf ihre Aufgaben fokussiert bleiben. Und dann ergibt sich das eine oder andere." Zudem freut sich Hannawald, dass Andreas Wellinger den Anschluss wieder gefunden hat und dass der Wahl-Schwarzwälder Stephan Leyhe nach seiner Verletzung wieder in Tritt kommt.

Skisprung-Saison durch Corona gefährdet?

Die Qualifikation in Nischni Tagil am Freitag (ab 16:20 Uhr im Livestream auf sportschau.de) ist nur der Auftakt zu einem langen Olympia-Winter der Skispringer. Ob die Wettbewebe alle wie geplant stattfinden können, ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Europa noch nicht abzusehen. Die deutschen Athleten sind nach Angabe von Bundestrainer Stefan Horngacher durchgeimpft, die Infektions- und Hospitalisierungsraten könnten dennoch zu veränderten Rahmenbedingungen für die Wettbewerbe führen.

"Ich habe einfach nur die Hoffnung, dass wir eine relativ normale Saison erleben, mit hoffentlich so vielen Zuschauern, wie es die Lage hergibt. Das ist aktuell meine Hoffnung. Wie es ausgeht? Ich kann es nicht sagen", äußert sich Sven Hannawald. Jeder Person und auch ihm selbst müsse bewusst sein, dass man für eine negative Entwicklung verantwortlich wäre, wenn man "zu locker mit der Situation umgehe", so der 47-Jährige weiter.

Hannawald tippt auf deutschen Sieger bei der Vierschanzentournee

In der Hoffnung, dass alle Wettkämpfe wie geplant stattfinden können, stellt sich nur noch die Frage: Wer holt denn nun die großen Titel? Wer gewinnt den Gesamt-Weltcup? Wer wird Tournee-Sieger? Und an wen gehen die olympischen Goldmedaillen? "Das ist wie Poker spielen, das mache ich eigentlich nie", sagt Hannawald schmunzelnd, und lässt sich dann doch zu einer Prognose überreden.

"Gesamt-Weltcup: Kobayashi", tippt Hannawald. "Tournee-Sieg: Hoffentlich, anhand des Jubiläums, ein Deutscher", sagt der ehemalige Tournee-Sieger und fügt an: "20-jähriges Jubiläum, das lässt sich doch gut in den Medien schreiben: Ein Deutscher gewinnt die Tournee." In Sachen Olympia-Gold würde sich Hannawald über einen erneuten Sieg von Andreas Wellinger freuen und "wahrscheinlich durch die Decke gehen. Als Realist weiß ich aber, dass es schwierig werden kann und würde auch sagen, dass Kobayashi Olympiasieger wird."