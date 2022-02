Stephan Leyhe (Hinterzarten) hat beim Mannschaftsspringen von der Großschanze Olympia-Bronze gewonnen. Der 30-Jährige war erst kurz vor dem Wettkampf nominiert worden.

Arm in Arm zitterten Leyhe und die drei anderen deutschen Skispringer und schauten gebannt auf die Anzeigetafel im bitterkalten Stadion von Zhangjiakou. Als der Gewinn der Bronzemedaille im olympischen Teamwettkampf mit dem winzigen Vorsprung von rund 40 Zentimetern vor den viertplatzierten Norwegern feststand, brach alles aus ihnen heraus. "Jaaa", brüllten Stephan Leyhe, Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Constantin Schmid unisono laut und durchdringend. Leyhe, der für den im Einzel nur eingeschränkt überzeugenden Pius Paschke ins Team gerückt war, rechtfertigte seine Nominierung mit Sprüngen von 127,5 Metern und 129,0 Metern.

Bundestrainer Stefan Horngacher, der in Titisee-Neustadt wohnt, war begeistert von der Leistung seiner Schützlinge. "Ich bin extrem froh. Das war heute echt auf Messers Schneide", sagte er. "Wir werden uns jetzt schon was einfallen lassen, wo wir feiern." Das deutsche Quartett musste sich am Montag bei Temperaturen von unter minus 20 Grad in China nur den siegreichen Österreichern und Silbergewinner Slowenien geschlagen geben.

Belohnung nach einem schweren Weg

Leyhe und Paschke hatten vor der Nominierung noch ein mannschaftsinternes Ausscheidungsspringen ausgetragen. "Ich glaube, jeder von uns beiden hätte es verdient gehabt", sagte Leyhe. Paschke war zwar ein wenig enttäuscht über den Ausgang, gab sich aber fair. "Es war knapp. Stephan hat es auf jeden Fall verdient zu springen", meinte er. Jetzt wurde Leyhe mit seiner zweiten olympischen Medaille (nach Team-Silber in Südkorea 2018) belohnt.

Der Weg zu dieser Medaille war steinig. Bei einem Sturz im März 2020 im norwegischen Trondheim hatte sich Leyhe einen Abriss des vorderen Kreuzbandes und Einrisse der beiden Menisken im linken Knie zugezogen. Aufgrund des Saisonabbruchs als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie belegte Leyhe dennoch den sechsten Platz in der Gesamtweltcupwertung. Leyhe konnte in der gesamten Saison 2020/21 keine Wettkampfsprünge absolvieren und verpasste die Nordischen Skiweltmeisterschaften im März 2021 in Oberstdorf. Kurz darauf kehrte der gebürtige Hesse in Hinterzarten auf die Schanze zurück. Ein knappes Jahr später gewann er nun olympisches Edelmetall.