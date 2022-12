Skisprung-Reporter Tom Bartels zur Absage der Frauentournee: "Ich finde das ganz schwach!"

SWR-Reporter Tom Bartels kommentiert auch dieses Jahr wieder für die ARD die Vierschanzentournee. Im Interview mit SWR Sport spricht er über die deutschen Chancen, den Ärger um die Absage der Frauen-Tournee und warum Skispringen auf Matten künftig öfter zu sehen sein könnte.

SWR Sport: Nach all den Jahren als Skisprung-Kommentator. Welche Faszination bringt die Vierschanzentournee noch mit sich?

Tom Bartels: "Es ist jetzt meine 24. Tournee und es hat immer noch seinen Reiz. Ich freue mich normalerweise immer auf die Winterstimmung, wenn ich nach Oberstdorf reinfahre und es meistens verschneit ist. Ich wohne in Köln, da ist selten Schnee. Es ist natürlich in diesem Jahr ein bisschen anders, die Temperaturen sind ja stark im Plusbereich. Ich habe auch gesehen, dass wir auch in Garmisch neun oder zehn Grad haben werden. Das ist dann die Realität, da ist der Klimawandel schon spürbar. Das war halt über Jahre anders, da gab es eine herrliche Winterlandschaft, aber das ist in den letzten Jahren weniger geworden. Ansonsten waren die letzten beiden Jahre außergewöhnlich, teilweise trostlos. (Anm. d. Red. keine Zuschauer wegen Corona-Pandemie). Da haben wir zum großen Teil aus Köln kommentiert und da hat man natürlich wenig Vierschanzentournee-Atmosphäre. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir vor Ort sind und dass vor allem Zuschauer dort sind."

SWR Sport: Was verändert die Rückkehr der Zuschauer?

Tom Bartels: "Alles, wirklich alles. Es hat sich vorher nicht wie eine Vierschanzentournee angefühlt, um das ehrlich zu sagen. Klar, die Bilder sind spektakulär, Nachtbilder einer beleuchteten Schanze, aber wenn da unten gar nichts los ist, fühlt sich das an wie ein Qualifikationsspringen, und als Reporter ist es vor allem so, dass du das Gefühl hast: Du musst alleine oder mit Sven Hannawald (ARD-Experte) die Show machen. Wenn du in deiner Stimme gleichförmig bleibst, wirkt das fast langweilig. Und du kannst in dem Moment, wo da unten Zuschauer sind, auch einfach mal die Sprünge stehen lassen und schweigen, weil die Leute sich daran erfreuen, wenn gejubelt wird im Hintergrund und die Leute mitgehen und die Springer feiern. Und bei den Springern war unisono die Meinung: Oberstdorf ist das stimmungsvollste Springen. Direkt der Auftakt, weil da 25.000 Zuschauer da sind. Weil sich das so gigantisch anfühlt. Und spätestens dann wissen alle: Jetzt geht es um die Vierschanzentournee, wo viele als Kind davon geträumt haben. Viele sind ja damit groß geworden, auch die Springer. Und für viele ist das noch mehr als die WM oder Olympia. Das macht mit allen was."

SWR Sport: Die Deutschen Skispringer zeigen in diesem Winter bislang nur mäßige Leistungen, gelten als Außenseiter. Karl Geiger aber sagt: 'Wir haben hier einiges vor!' Ist dir die Aussage zu mutig oder traust du den deutschen Springern doch einiges zu?

Tom Bartels: "Prinzipiell hoffe ich einfach, dass die Deutschen gut reinkommen zum Auftakt in Oberstdorf. Es macht für das Team und Bundestrainer Stefan Horngacher überhaupt keinen Sinn, die Tournee schon als Ganzes anzugucken, denn sie haben sowieso nur eine Chance, wenn sie jetzt in Oberstdorf mithalten können. Es gibt zumindest bei Karl Geiger positive Anzeichen. In einem Quali-Durchgang in Engelberg ist er Zweiter geworden, das war so ein bisschen das Zeichen, dass er auch ganz nach vorne reinspringen kann. Er kennt die Schanze natürlich perfekt, weil es seine Heimschanze ist in Oberstdorf, sie haben dort nochmal trainiert. Prinzipiell ist es für die Deutschen schon aus dem Grund schwer, weil sie nur Karl Geiger haben, der ganz nach vorne springen könnte. Markus Eisenbichler ist für Top10- oder Top15-Platzierungen gut, wie im Prinzip fast alle Deutschen. Aber vier Springen um den Sieg mitzuspringen, das traue ich letztlich nur Karl Geiger zu. Und da darf halt nicht viel passieren, dann sind die Chancen dahin. Ich bin meistens wirklich super optimistisch, aber dieses Jahr glaube ich am Ende jetzt nicht daran, dass es was wird mit dem ersten Tourneesieg seit Sven Hannawald (Anm. d. Red. 2001/2002)."

SWR Sport: Sven Hannwald sagt ja selbst: 'Es klingt zwar hart, aber vielleicht sind sie der Tournee nicht gewachsen'. Bundestrainer Stefan Horngacher hingegen meint: 'Noch nie bin ich mit einer so guten Mannschaft zur Tournee gefahren.' Welche Meinung teilst du eher?

Tom Bartels: "Gut, in der Nationenwertung ist die deutsche Mannschaft Fünfter. Das ist so ziemlich das schlechteste Ergebnis seit ich mich erinnern kann. Ich weiß, was Stefan Horngacher meint, aber dass das derzeit die beste Mannschaft ist, das teile ich nicht. In der Theorie, was die Jungs könnten, aber sie haben es nicht auf die Schanze gebracht. Da sind andere Nationen deutlich stärker, wie die Österreicher oder auch die Polen, die für mich drei potenzielle Siegspringer haben. Ich kann mir das nicht wirklich erklären, warum die Deutschen relativ weit weg sind. Jeder hat so seine eigenen Baustellen, einige kommen auch aus schweren Verletzungen. Die Saisonplanung ist ein bisschen auf die Länge ausgerichtet, es gibt auch noch die WM in Planica. Aber ich glaube, es sind alle überrascht, dass sie so viel Rückstand haben. Deswegen ist das aus meiner Sicht ein bisschen Starkreden des Bundestrainers. In anderen Jahren hatte ich das Gefühl, dass sogar zwei oder drei Springer um den Tourneesieg mitspringen können, aber dieses Jahr sind einfach zu viele besser."

SWR Sport: Es gab zum Weltcup-Auftakt dieses Jahr erstmals ein Mattenspringen. Also grüne Matten statt Schnee, das ist auch ein Zukunftsszenario im Skispringen. Was hältst du davon?

Tom Bartels: "Ich finde, das ist einfach eine realistische Herangehensweise. Sich dem zu stellen, was sich gerade verändert. Es hat ja niemand damit gerechnet, dass wir im Winter keinen Schnee mehr haben. Vor zehn oder 20 Jahren war das undenkbar, aber jetzt wird das immer realistischer. Ich habe oft genug gesehen, wie viel Schnee dort produziert wird und das ist auch unter Nachhaltigkeitsaspekten auch einfach nicht mehr zu rechtfertigen und wie schwer das auch ist bei zehn Grad in Garmisch-Partenkirchen Schnee-Depots kalt zu halten und den Hang zu präparieren - da ist es der bessere Weg zu sagen: Komm, wir können unsere Sportart ausüben, das machen wir den ganzen Sommer bis in die Wintervorbereitung. Und wir haben den großen Vorteil die Wintersportart auch auf diesen Matten ausüben zu können. Ich glaube, dass das durchaus sein kann, dass wir das öfter sehen werden. Ich finde, dass die Sportart gleich eine Lösung hat sozusagen, bei der sich andere Sportarten sehr viel schwerer tun werden."

SWR Sport: Ein großes Thema derzeit: Der Start der Vierschanzentournee der Frauen wurde verschoben. Sie soll frühestens 2024/2025 ihren Auftakt feiern - zur Empörung der Springerinnen. Wie siehst du dieses Thema?

Tom Bartels: "Das ist ein Rückschritt und ich hätte von allen Verantwortlichen mehr Fantasie erwartet. Für mich greifen diese Argumente nicht, dass es keine Hotelkapazitäten gibt. Ich glaube, das wäre sehr wohl möglich. Die Frauen wären zu vielen Kompromissen bereit. Ich finde das auch ganz schwach, dass man das nicht hinbekommt, verstehe auch die Veranstalter nicht. Ich weiß, dass die Zeitpläne eng sind, aber man bekommt das auch in Titisee hin und auch bei den Norwegern, die die Frauen in die Raw-Air-Serie integriert bekommen. Und wenn das geht, verstehe ich nicht, warum das bei der Tournee nicht gehen soll. Da sind die Hotelkapazitäten sicherlich auch nicht anders. Das wäre sicherlich alles machbar, wenn man es wollte. Ich habe aber das Gefühl, dass die Organisationskomittees das teilweise nicht wollen und fast ein wenig verschleppen. Und das tut mir für die Frauen sehr leid, denn der Skisprungsport der Frauen hat sich unglaublich entwickelt, auch in der Breite. Ich würde es ihnen einfach wünschen, dass es wesentlich schneller geht."