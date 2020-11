Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt ist nach 407 Tagen zurück auf der Schanze. Nach ihrem Kreuzbandriss im Juli 2019 und der anschließenden Operation brauchte die Degenfelderin mehr Geduld als erwartet.

Endlich wieder Schanze, endlich wieder Skispringen - Carina Vogt erlebt ihren Sport so intensiv wie selten zuvor. Denn der Weg zum ersten Sprung war weit für die 28-Jährige. "Ich war auch lange gar nicht bereit, auf die Schanze zu gehen. Manche springen ja schon nach zehn Monaten wieder, das habe ich nicht gespürt", so Vogt gegenüber SWR Sport.

Kreuzbandriss im rechten Knie

Im Juli 2019 hatte sich die Skispringerin bei einem Trainingssturz im österreichischen Stams das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Nach der Operation musste Vogt bei Null beginnen. "Ich musste wieder lernen zu laufen", erzählt die Bundespolizistin. Monatelang schuftete die 28-Jährige in der Reha in ihrer Wahlheimat Bad Endorf am Chiemsee, aber immer wieder machte das operierte Knie Probleme. Ganz bewusst setzte sich Vogt nicht unter zeitlichen Druck für ihr Comeback auf der Schanze, um keine neuerliche Verletzung des Knies zu riskieren.

"Vollgas oder gar nicht"

Die Nervosität vor den ersten Sprüngen auf der 70-Meter-Schanze in Rastbüchl und der 90-Meter-Schanze in Oberstdorf war dementsprechend groß. "Beim Fußball kannst du dich rantasten, mal ein paar Bälle mit halber Kraft spielen, beim Skispringen geht das nicht", sagt ihr Heimtrainer Christian Bruder. "Wenn du auf der Schanze bist, geht nur Vollgas oder gar nicht", so der Coach mit dem Vogt seit Jahren zusammenarbeitet.

Beeindruckt hat die Trainer die Fitness mit der Vogt zurück an die Schanze kam. "Sie hat top Kraftwerte, das zeigt mir ihren extremen Willen, den sie auch mit 28 Jahren noch hat", so Bundestrainer Andreas Bauer.

Erleichterung nach dem ersten Sprung

Der Körper ist das Eine, der Kopf das Andere. Hunderte Sprünge hat Vogt schon in Oberstdorf absolviert, der Erste nach 13 Monaten trotzdem mental ganz anders. Zu sehen ist das aber nicht, beim souveränen ersten Flug nach der Verletzung. Die fünfmalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin von 2014 kann es noch. "Ich hätte es mir auch ein bisschen schwieriger vorgestellt, dass es dann so ein Automatismus sein wird, damit hätte ich nicht gerechnet, aber umso erfreulicher", so Vogt nach ihrem ersten Sprung in Oberstdorf.

Jetzt geht es für Vogt darum, möglichst viele Trainingssprünge zu sammeln um für den Winter gerüstet zu sein. Das große Ziel bleibt die Teilnahme an der geplanten Heim-WM in Oberstdorf im Februar 2021. Dieses Ziel ist aber noch weit weg.

"Es ist ja nicht so, dass man die ersten Sprünge macht und die Öffentlichkeit meint, jetzt ist sie wieder zurück - jetzt beginnt ja das eigentliche Arbeiten erst", stellt Bundestrainer Bauer klar. Nicht nur das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit muss zurückkehren, auch Feinarbeit an Technik und Material stehen noch an. Ob Vogt rechtzeitig zum Saisonstart wieder im Team steht, bleibt auch nach der geglückten Rückkehr an die Schanze offen.