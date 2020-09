per Mail teilen

Am Samstag steht für die Skispringerinnen der erste Wettkampf der Saison an. Nicht dabei ist Carina Vogt. Nach einem Kreuzbandriss im Sommer liegt bis zum Comeback noch ein langer Weg vor ihr.

Es war ein Sprungtraining, wie es die Athletinnen im Sommer etliche Male absolvieren. Am ersten Juli 2019 trainierten die deutschen Skispringerinnen im österreichischen Stams. Mit dabei war auch Carina Vogt vom SC Degenfeld. Der entscheidende Sprung der Olympiasiegerin verlief eigentlich ganz normal. Dann folgte die Landung. Die 27-Jährige spürte einen Schmerz im rechten Knie und stürzte.

Eine MRT-Untersuchung in München brachte Klarheit: Vogt hatte sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Somit ist die Saison 2019/20 für die Skispringerin schon beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Den kommenden Winter hat die Polizeimeisterin abgehakt. Vogts neues Ziel ist es, bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf wieder anzugreifen. Bis dahin ist es ein langer Weg.

Nach der Operation im August hat Vogt Anfang Oktober mit der Rehabilitation begonnen - eine manchmal frustrierende Situation. "Es ist wirklich schwer zu akzeptieren, dass es für jede Kleinigkeit so lange dauert. Ich muss sehr viel investieren, um überhaupt einen Fortschritt zu merken," sagt Vogt im Gespräch mit SWR Sport.

Es hilft, dass sie die Reha im bayrischen Bad Endorf nicht allein absolvieren muss. Auch ihre Teamkollegin und Freundin Anna Rupprecht, ebenfalls vom SC Degenfeld, arbeitet nach einer Knieverletzung im Juni an ihrem Comeback.

Rupprecht ist schon ein bisschen weiter, aber auch bei Vogt verläuft bisher alles nach Plan. "Sie kam mit einem sehr gut operierten Knie in der Reha an. Das Knie ist in der Beweglichkeit gut. Daher läuft es bei Carina gerade sehr gut", erklärt Physiotherapeut Manuel Behr.

Nächsten Sommer soll es soweit sein. Dann möchte Carina Vogt wieder ins Teamtraining einsteigen. Bis dahin hat sie neben der Reha Zeit für andere Dinge: "Jetzt hatte ich auch mal wieder Zeit für Freundschaften zuhause. Das war irgendwo auch etwas Schönes und hat mir definitiv geholfen."

Am Samstag, wenn für die Skispringerinnen der erste Wettkampf der Saison (12:45 Uhr) ansteht, bleibt für Carina Vogt trotzdem nur die Zuschauerrolle. Im norwegischen Lillehammer werden andere um den Sieg kämpfen.