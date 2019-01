per Mail teilen

Ein schlimmer Sturz von David Siegel (Baiersbronn) hat den Sieg der deutschen Skispringer beim Team-Wettkampf im polnischen Zakopane überschattet. Die erste Diagnose ist jedoch positiv.

Markus Eisenbichler war geschockt. "Mir geht's gar nicht gut", sagte der 27-Jährige nach dem Sturz seines Teamkollegen David Siegel beim Sieg der deutschen Skispringer im Team-Wettkampf in Zakopane. "Das ist kacke. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen", meinte er sichtlich mitgenommen in der ARD. Über den so starken Auftritt der DSV-Adler konnte er sich genau wie der Rest der Mannschaft überhaupt nicht freuen.

Bundestrainer Werner Schuster zeigte sich ebenfalls erschrocken - und sauer: "Ich denke, es ist ein Fehler des Athleten, aber es war auch ein Fehler der Jury", sagte er. Der Österreicher war der Ansicht: Nach dem später noch mal vom Polen Dawid Kubacki überbotenen Schanzenrekord-Satz von Eisenbichler auf 143 Meter im zweiten Durchgang hätte der Anlauf verkürzt werden müssen.

Auch, weil das nicht geschah, konnte Siegel auf 142,5 Meter springen, stand die Landung aber nicht. Sofort nach dem Aufsetzen auf den Schnee fiel er, verlor die Skibrille und blieb anschließend im Auslauf liegen. Mit einer Trage musste er aus dem Stadion gebracht werden. Der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine genauere Diagnose gab es zunächst nicht. "Ich will nicht zu weit vorgreifen, aber ich glaube, wir haben diesen Athleten für die Saison verloren", sagte Schuster, der von einer schweren Knieverletzung ausging.

Als der denkbar knappe Sieg mit umgerechnet 5,5 Zentimetern vor Österreich feststand, klatschten sich Eisenbichler, Geiger und Leyhe kurz ab und verschwanden dann ohne Jubel aus dem Auslauf. Ihre Gedanken waren bei ihrem Teamkollegen. David Siegel war zuletzt immer weiter an die Spitze herangerückt und hatte sich große Hoffnungen auf seine erste Teilnahme an der Nordischen Ski-WM ab dem 19. Februar im österreichischen Seefeld gemacht.

Erste Diagnose im Krankenhaus

Eine Röntgenuntersuchung im Krankenhaus in Zakopane ergab, dass Siegel sich keine knöchernen Verletzungen zugezogen hat. Er wird bereits am Sonntag die Heimreise antreten und dort nach einer weiteren MRT-Untersuchung über den weiteren Behandlungsweg entscheiden.