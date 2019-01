Wie schon in Oberstdorf misslingt dem Tournee-Zweiten Markus

Eisenbichler auch in Innsbruck der Quali-Sprung. Der Bayer will den

Tag schnell abhaken und am Bergisel neu angreifen.

Schlechte Laune bei Markus Eisenbichler nach einem verkorksten Flug. Der 27-jährige aus Siegsdorf sprang in der Qualifikation nur auf 116 Meter - sein bislang schlechtester Versuch bei dieser Vierschanzentournee. Dauer 01:14 min Vierschanzentournee: Quali Innsbruck Vierschanzentournee: Quali Innsbruck Die Qualifikation schaffte Eisenbichler wie alle Deutschen Springer. Als 32. sah er aber deutlich schlechter aus als sein stärkster Gegner. Ryoyu Kobayashi - der Führende in der Gesamtwertung - auch heute ohne Schwäche. Mit 126,5 Meter gewann der Japaner die Qualifikation. Die gute Nachricht für Eisenbichler: Dafür gab’s nur Selbstvertrauen - keine Punkte. Schwierige Bedingungen für morgen Die Bergiselschanze in Innsbruck war nicht nur für Eisenbichler heute ein Problem. Exakt Punktgleich mit Eisenbichler heute war David Siegel aus Baiersbronn. Rang 32 bei schlechten Wind-Bedingungen - auch für Siegel eine Enttäuschung. Deutlich besser liefs für Stefan Leyhe aus Breitnau. Als 8. war Leyhe einer der wenigen deutschen Athleten, bei denen es wenig zu korrigieren gab für morgen. Dann werden schwierige Wetterbedingungen erwartet, was den Zweikampf zwischen Kobayashi und Eisenbichler noch spannender machen könnte.