Ski-Freestylerin Emma Weiß aus Albstadt ist ein starker Saisonabschluss gelungen. Beim Weltcup-Finale in der olympischen Disziplin Aerials erreichte sie in Almaty/Kasachstan als Siebte das zweitbeste Ergebnis ihrer Karriere. In der Gesamtwertung belegte die 21-Jährige, die am Mittwoch bei der WM an gleicher Stelle Elfte geworden war, damit einen hervorragenden fünften Rang.

Ski-Freestylerin Weiß: "Nie gedacht, dass es auf die ersten Fünf rausläuft"

Den Titel sicherte sich die australische Weltmeisterin Laura Peel. "Ich hätte vor der Saison nie gedacht, dass es auf die ersten Fünf rausläuft", sagte Weiß nach dem letzten Wettbewerb, "aber ich war jetzt mit einer Ausnahme in jedem Finale dabei."

Bei insgesamt sieben Weltcup-Wettbewerben erreichte Weiß sechs Mal eine Platzierung in den Top Ten. Sie etablierte sich damit in der erweiterten Weltklasse, nachdem sie zum Saisonauftakt in Ruka/Finnland in Abwesenheit einiger Spitzenathleten als Zweite sensationell erstmals in die Top Ten gesprungen war. "Nach Ruka wollte ich unbedingt bestätigen, dass ich da vorne reingehöre", sagte Weiß, die den vorangegangenen Winter wegen eines Oberarmbruchs fast komplett verpasst hatte.

Das nächste Ziel heißt Olympia

Zuvor war sie bei ihren sechs Weltcup-Starts nie über Rang 20 hinausgekommen. Nach einer Operation am Montag, bei der ihr ein Nagel aus dem Oberarm entfernt wird, will Weiß schon bald ins Sommertraining einsteigen: "Ich muss mein Sprungrepertoire ausbauen." Das nächste Ziel heißt: Olympia.