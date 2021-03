Skirennläuferin Kira Weidle ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athleten zur "Sportlerin des Monats" Februar gewählt worden. Die gebürtige Stuttgarterin wurde bei den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo Zweite.

Die 25-jährige Kira Weidle war bei den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo in der Abfahrt auf den zweiten Rang gerast und hatte mit dem Gewinn der Silbermedaille für die erste deutsche WM-Medaille bei einer Frauen-Abfahrt seit Maria Höfl-Riesch 2013 gesorgt. Nach dem sensationellen WM-Erfolg hatte Weidle ihre herausragende Leistung bei den Weltcup-Abfahrten in Val di Fassa am vergangenen Wochenende mit einem weiteren Podestplatz sowie Platz 4 bestätigt.

Letzte Siegerin auch hier Höfl-Riesch

Kira Weidle ist erst die zweite Skirennläuferin, die die Sporthilfe-Wahl durch Deutschlands Nachwuchs- und Spitzenathleten zur "Sportlerin des Monats" gewinnen konnte. Sie folgt auch hier auf Maria Höfl-Riesch, die im Dezember 2018 auf Platz eins gewählt worden war.

TV Tipp: SWR Sport BW Kira Weidle ist nach ihrem sensationellen WM-Erfolg am Sonntagabend ab 21:45 Uhr Studiogast bei SWR Sport im SWR Fernsehen BW.

Kira Weidle setzte sich bei der Wahl zur "Sportlerin des Monats" Februar gegen das Skisprung-Mixed-Team durch, das am vergangenen Sonntag bei der Heim-WM in Oberstdorf triumphiert und die Gold-Medaille gewonnen hatte. Dritter der Wahl ist Bobpilot Francesco Friedrich. Der 30-jährige Olympiasieger hatte einmal mehr die Weltmeisterschaft in Altenberg dominiert und mit den Titeln im Zweier und Vierer seine WM-Goldmedaillen-Sammlung auf 13 erhöht.