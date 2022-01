"Bedeutet mir sehr viel": Kira Weidle Zweite in Zauchensee

Kira Weidle fährt nach schwierigen Wochen gut wie nie. Entscheidend für Platz zwei in Zauchensee: der Kopf.

Kira Weidle lächelte beseelt, als ihr Wolfgang Maier beinahe zärtlich über den Kopf streichelte - und dort lag auch das Geheimnis ihres Erfolges. "Bei mir ist alles Kopfsache", sagte Weidle nach ihrem starken zweiten Platz bei der Abfahrt in Zauchensee, ihrem besten Weltcup-Ergebnis. Weil der Kopf der WM-Zweiten in diesem Winter bislang noch nicht wie erhofft mitgespielt hatte, kam ihr Coup am Kälberloch einem Befreiungsschlag gleich. "Das bedeutet mir sehr viel", sagte die gebürtige Stuttgarterin, "vor allem, weil die ersten Rennen nicht so gelaufen sind".

Weidle einen Monat vor Olympia in Topform

Ihre vierte "Stockerl"-Fahrt im Weltcup gebe "natürlich Selbstbewusstsein für Olympia" in Peking (ab 4. Februar). "Ich glaube schon, dass das Ergebnis eine Last von ihr nimmt", meinte auch Alpinchef Maier. Das bestätigte sich tags darauf im Super-G, wo Weidle als 16. das zweitbeste Karriere-Ergebnis in ihrer Nebendisziplin holte. Nach dem dürftigen Saisonstart habe sie noch "mit sich und ihren Leistungen gehadert", berichtete Maier. Doch während etwa Speed-Queen Sofia Goggia auf der anspruchsvollen Strecke in der Abfahrt wieder mal zu viel wollte und stürzte, fuhr Weidle taktisch clever. "Das war ein supercooles Rennen", sagte sie - genau zum richtigen Zeitpunkt: In einem Monat steigt die Olympia-Abfahrt.

Weidle gehört zu den besten Skirennläuferinnen

Weidle, meinte Maier, habe bewiesen, "dass sie doch zu den absoluten Top-Läuferinnen im Abfahrtsrennsport gehört". Nur 0,10 Sekunden trennten die 25-Jährige von der Schweizer Siegerin Lara Gut-Behrami. "Das ist nicht viel und ärgert mich ein bisschen", sagte sie. Doch bei der Siegerehrung war das vergessen, Weidle spritzte ausgelassen mit Sekt, gönnte sich einen tiefen Schluck und kostete die Momente des Glücks auch im Hotel aus. Dass es da trotzdem "erstaunlich ruhig war dafür, dass es mein bester Platz war", lag an den kommenden Aufgaben: Dem Super-G am Sonntag, nachdem sie lächelnd feststellte: "Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung." Und an den nächsten Wettkämpfen in Cortina d'Ampezzo, Garmisch, Peking. "Es sind ja noch ein paar Rennen in dieser Saison, auch ein paar große, wichtige", sagte Weidle, "irgendwann ist das Hundertstel-Glück wieder auf meiner Seite."

Mentaltraining hat Weidle geholfen

Dann könnte sie ihre sensationelle WM-Silbermedaille auf der noch größeren Olympia-Bühne bestätigen. Nach der Weltmeisterschaft waren ihre Erwartungen vor dem Olympia-Winter "sehr, sehr hoch". Als die Ergebnisse sich dann nicht sofort einstellten, verkrampfte sie - der Kopf. Sie habe "zu knabbern" gehabt, sagte Maier. Zudem hatte Weidle Probleme mit der Rolle als deutsche Einzelkämpferin im Speed. Jedes schwächere Ergebnis wiege nun schwerer, sagte sie. Damit habe sie lernen müssen, umzugehen. Jetzt, meinte Weidle erleichtert, "kann ich es".

Geholfen habe weiteres Mentaltraining in der Weihnachtspause. In Zauchensee hatte sie endlich wieder "richtig Spaß" am Skifahren. "Das", sagte Weidle und grinste, "ist bei mir der Schlüssel zum Erfolg."