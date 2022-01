Anna-Lena Forster aus Radolfzell holt viertes Gold in Lillehammer

Nach dem 4:1-Pokalcoup in Hoffenheim steht für den SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) gleich das nächste Baden-Württemberg-Duell gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga an. SWR Sport hat für die Sendung SWR1 Stadion mit Mittelfeldspieler Maxi Eggestein über Pokalträume und die Regeneration vor dem Spiel gegen den VfB gesprochen. mehr...