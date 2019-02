Sie ist jung, sie ist gut und sie könnte die Überraschung bei der Ski-WM in Schweden werden: Die gebürtige Stuttgarterin Kira Weidle.

"Das Mädel hat ein enormes Potenzial. Sie bringt für die Abfahrt alles mit", schwärmt DSV-Cheftrainer Jürgen Graller. Kira Weidle ist selbstbewusst, mutig und nicht auf den Mund gefallen. Außerdem kann sie hart arbeiten - für die Sportlerin selbst die Grundlage ihres Erfolgs.

Ihre ersten Lebensjahre verbrachte Weidle in Stuttgart. Mit zwei Jahren stand sie das erste Mal auf Skiern. Als sie mit ihren Eltern nach Starnberg zog, war Kira Weidle sechs Jahre alt. Seitdem hat sie die Berge vor der Haustür.

Schritt für Schritt an die Weltspitze

Jedes Jahr habe sie sich ein bisschen verbessert, sagt ihr Vater Günther Weidle - ein waschechter Stuttgarter. Stück für Stück habe sie sich an die Weltspitze rangekämpft. 2016 gab sie ihr Weltcup-Debüt und wurde Dritte bei der Junioren-WM. Für die Olympischen Spiele in Südkorea wurde Weidle überraschend nachnominiert und kam direkt auf Platz elf. Mit ihrem erfolgreichen Start in die neue Saison hat Weidle alle überrascht - auch sich selbst.

Dauer 00:12 min Weidle: "Einen Schritt nach vorne habe ich schon erwartet!" Kira Weidle ist eine der Nachwuchshoffnungen im Deutschen Alpin Ski Sport. In Garmisch fuhr sie bei der Abfahrt das zweite Mal in der Saison auf das Treppchen.

Mit Platz drei bei der Abfahrt in Lake Louise startete die 22-Jährige in die Saison. In Cortina d'Ampezzo ist sie unter den Top fünf. Vor einer Woche in Garmisch-Patenkirchen dann wieder ein Podestplatz.

Weidle sagte danach mit Blick auf die Weltmeisterschaft: "Ich bin gut in Form. Wenn ich das so halten kann, glaube ich, dass wir alle viel Freude haben werden." Ihre deutschen Teamkolleginnen haben schon jetzt viel Spaß mit der fröhlichen Newcomerin.

Dauer 00:52 min Hronek: "Sie gehört zur jungen, frechen Abfahrtsgeneration!" Die Teamkolleginnen halten viel von Kira Weidle. Auch wenn die 22-Jährige manchmal viel redet.

Weidles Ding ist die Abfahrt

In ihrem ersten Rennen bei der WM in Schweden - beim Super-G - erreicht Weidle Platz 18. Das ist nicht überraschend, denn es ist nicht ihre Paradedisziplin. Ihr Ding ist die Abfahrt. Am Sonntag, 10. Februar, um 12.30 Uhr geht Weidle in Åre an den Start. Für ihre Teamkollegin Viktoria Rebensburg ist sie eine "Geheimfavoritin" auf die Medaillen.