Kopfüber zum Olympia-Erfolg: Jacqueline Lölling als Einzige aus Rheinland-Pfalz dabei

Es gibt genau eine Olympia-Teilnehmerin aus Rheinland-Pfalz bei den Winterspielen in Peking: Skeletonfahrerin Jacqueline Lölling aus Brachbach im Kreis Ahrweiler.

Es ist ein Ritual: erst der Blick durch den Helm, dann die linke Hand an den Schlitten - und los geht’s, kopfüber in den Eiskanal. Jacqueline Lölling aus Brachbach gehört seit Jahren zur Weltspitze im Skeleton. In diesem Jahr hatte sie allerdings große Probleme, fuhr weit hinter ihren Möglichkeiten und verpasste eigentlich die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking. Dass sie jetzt doch vor Ort ist, verdankt sie einer Sonderregelung des Verbandes.

Mit 130 Stundenkilometer bergab

Im Skeleton hat Erfolg, wer mit minimalstem Körpereinsatz die Spur hält und mit dem Schlitten eine aerodynamische Einheit bildet. Jacqueline Lölling ist eine schwache Starterin, aber eine starke Steuerkünstlerin, wird Richtung Tal immer schneller, bis über 130 Stundenkilometer. Weltmeisterin, Weltcup-Gewinnerin, und vor allem: Silber bei Olympia 2018. Dass sie vier Jahre danach erneut die Chance hat, um olympisches Edelmetall zu fahren, ist alles andere als selbstverständlich.

Nervenstark in Winterberg

Denn dieser Winter ist eine emotionale Achterbahnfahrt für Lölling. Immer wieder schrammt sie beim Weltcup an der Olympia-Norm vorbei - fängt an zu grübeln. Sie hält dem Druck stand, vor allem auf ihrer Hausbahn in Winterberg. Einmal Zweite, einmal Vierte - auch wenn am Ende eine dritte Top-Acht-Platzierung fehlt: Der Verband gibt ihr das Ticket für die Olympischen Winterspiele. "Meine Weltcup-Saison war die schlechteste, die ich je gefahren bin, das ist kein Geheimnis. Das ist rum, da kann ich nix mehr dran ändern", weiß Lölling.

Eine Medaille ist das Ziel

Ihre Devise aber ist, nach vorne zu schauen: "Jetzt versuche ich, das Beste aus mir rauszuholen, zu zeigen, was ich eigentlich kann und vor allem Spaß bei dem zu haben, was ich mache." Ihr Ziel ist klar: "Eine olympische Medaille ist natürlich was ganz besonders. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich will nicht darum kämpfen, definitiv werde ich an den Start gehen und die Absicht haben, mit einer Medaille wieder nach Hause zu kommen. Ob es am Ende klappt, das wird sich zeigen."

Katastrophenfall Winterspiele?

Die Olympia-Bahn für die Bob- und Skeleton-Fahrer ist ein milliardenschwerer Neubau und höchst umstritten - wie die gesamten Spiele in China. Lölling erlebte bei ihrer Ankunft vor Ort eher die Athmosphäre eines Katastrophenfalls als die eines Sportfestes. Corona dominiert alles. "Man ist natürlich auch angespannt. Wir selber sind ja auch keinen Moment ohne Maske, ein bisschen aus Vorsicht und auch aus Angst. Man will ja, dass wirklich alles gut geht", erzählt sie SWR Sport. "Natürlich, das ist nicht der Normalzustand, dass man so empfangen wird, auch überall auf Abstand geht, separiert sitzt. Diese wirkliche Zusammenkunft und dass man befreit und unbeschwert sich mit allen Menschen unterhalten kann - das ist natürlich nicht da."

Kopfüber zum Erfolg

Rein sportlich betrachtet fasziniert die neue Bahn die Athleten, auch Lölling. Die Bedingungen sind erstklassig. Vom ersten Meter an wird getestet. Kontakt zur chinesischen Bevölkerung: Fehlanzeige. "Wir müssen uns an Abstand und Vorsichtsmaßnahmen halten. Aber wir dürfen uns schon frei bewegen hier im Olympischen Dorf, also alle mit negativem Test. Wir können zum Essen gehen, wann wir wollen. Da sind Schutzwände aufgestellt, aber die sind durchsichtig, und man kann sich mit seinem Nachbarn auch dadurch unterhalten. Wir haben einen schönen Ausblick auf die Bahn aus der Mensa", beschreibt sie ihre Umgebung. "Ja, es ist anders, aber solange man negativ ist, ist es in Ordnung, sag' ich jetzt mal. Wenn’s dann nicht so ist, ist es unangenehm. Da will ich hoffen, dass bei mir alles so bleibt, wie es ist."

Politische Diskussionen bei Olympia 2022?

Die Skeleton-Pilotin aus dem Westerwald fokussiert sich jetzt bewusst auf ihren Wettbewerb Ende nächster Woche – wie nahezu alle in der deutschen Equipe, die bis zum jetzigen Zeitpunkt angereist sind. Die kontrovers diskutierten Themen wie Menschenrechtsverletzungen oder Einschränkung der Pressefreiheit im Gastgeberland China kann Lölling gut verstehen, die Athleten seien dafür aber die falschen Ansprechpartner.

"Ich glaube, die Sportler sind diejenigen, die am wenigsten mit der Entscheidung zu tun haben, dass die Olympischen Spiele hier in Peking ausgetragen werden", merkt Lölling an und ergänzt: "Die Sportler sind aber die, die jetzt während der Spiele danach gefragt werden. Ich glaube, es hätte sich wahrscheinlich kein Sportler den Standort ausgesucht, aber das entscheiden nun mal andere." Jeder Sportler sei in Peking, "um dieses eigentliche Fest und die Spiele zu erleben und für seinen Traum zu kämpfen." Jacqueline Lölling konzentriert sich ab jetzt auf ihren Sport. Auf ihr Ritual, um schnell zu sein und erfolgreich. Damit eine enttäuschende Saison gut endet.