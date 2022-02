Peking 2022: Welche Medaillen-Chancen haben die Südwest-Athlet*innen?

149 Sportler*innen umfasst das deutsche Olympia-Team. Zahlreiche kommen aus dem Südwesten oder sind für hiesige Vereine im Einsatz. Wer hat Medaillen-Chancen? Ein Überblick.

Biathlon: Doll ist in Form, aber kein Favorit

Pünktlich zum Saison-Höhepunkt ist der Schwarzwälder Benedikt Doll, der in Titisee-Neustadt geboren ist, in Top-Form. Der 31-Jährige gewann den Massenstart in Antholz - es war das letzte Biathlon-Rennen vor Olympia. Doll hatte schon einmal alle überrascht, als er 2017 Weltmeister im Sprint wurde. Und wenn es allein nicht klappt, bleibt ihm immer noch die Staffel. Favorit ist er allerdings nicht. Bessere Chancen haben die Norweger, Schweden und Franzosen. Hoffnung macht die deutsche Männer-Staffel, die vor drei Wochen in Ruhpolding auf Platz zwei lief. Als gesetzt in der Mannschaft gilt auch der Freiburger Roman Rees.

Bob: Johannes Lochner hat Podestchancen

Er wolle in Peking mindestens Silber holen, sagte Johannes Lochner Ende 2021 in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Der Bobsportler aus Berchtesgarden, der für den BC Stuttgart Solitude fährt, ist allerdings nicht Favorit. Als erster Anwärter auf die Goldmedaillen gilt der in Pirna (Sachsen) geborene Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich. Lochners Teamkollegen beim BC Stuttgart Solitude, dem gebürtigen Stuttgarter Michael Salzer, werden hingegen keine Medaillenchancen eingeräumt.

Eishockey: Sechs Spieler der Adler Mannheim dabei, Medaille als Ziel

Von den 25 Männern, die Bundestrainer Toni Söderholm nominiert hat, spielen sechs bei den Adlern Mannheim: Felix Brückmann, Korbinian Holzer, Matthias Plachta, Lean Bergmann, Nicolas Krämmer und David Wolf. Patrick Hager, der für den EHC München aufläuft, ist in Stuttgart geboren. Plachta, Wolf und Hager waren auch 2018 in Pyeongchang (Südkorea) dabei, als Deutschland mit Olympia-Silber den größten Erfolg der deutschen Eishockey-Geschichte feierte. Das erklärte Ziel ist eine Medaille. Anders als vielleicht noch vor vier Jahren werde die DEB-Auswahl nicht mehr unterschätzt. "Jeder weiß mittlerweile, dass Deutschland Eishockey spielen kann", sagte Söderholm.

Langlauf: Vier Athlet*innen aus dem Südwesten dabei

Die letzte olympische Medaille holte die Frauen-Staffel 2014 in Sotschi. Diesmal wäre Edelmetall eine Sensation. Die Erwartungen sind eher gering. Aus dem Südwesten sind Pia Fink (SV Bremelau), Friedrich Moch (WSV Isny), Janosch Brugger (WSG Schluchsee) und Florian Notz (SZ Römerstein) dabei.

Skeleton: Lölling mit Sondergenehmigung und Medaillenchancen

Jacqueline Lölling aus Brachbach im Westerwald ist die einzige Teilnehmerin aus Rheinland-Pfalz. 2018 holte sie Silber, dieses Mal musste sie aber lange zittern, ob sie überhaupt dabei sein würde. Lölling erfüllte die verbandsinterne Norm für die Spiele nicht. Durch einen Sonderantrag des Bob- und Schlittenverbands Deutschland beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ist sie dennoch dabei. Der Verband konnte dem DOSB schlüssig klar machen, dass Jacqueline Lölling zumindest zum Teil die Anforderungen erfüllt hat. Denn sie war zu Beginn der Saison verletzt, hatte dadurch also einen Nachteil. Trotzdem: Die 26-Jährige gilt als Medaillenanwärterin.

Ski Alpin: Kira Weidle hat die Medaillen im Blick

Die größten Hoffnungen ruhen auf Vize-Weltmeisterin Kira Weidle, auch wenn ihre Generalprobe nicht perfekt lief. In Garmisch-Partenkirchen wurde die geborene Stuttgarterin Vierte mit 0,04 Sekunden Rückstand auf das Podest. "Das ist jetzt nicht dramatisch", sagte sie, und ergänzte mit einem Lächeln: "Es gibt definitiv wichtigere Rennen, wo man auf dem Podest stehen will." Als da wäre: die olympische Abfahrt in Yanqing. "Das Ziel ist klar", sagte sie, ohne es nochmal klar zu benennen. Lieber macht die 25-Jährige vielsagende Andeutungen. "Bei der WM hat man schon gesehen, dass ich das Timing", also zum Höhepunkt in Form zu kommen, "mittlerweile ganz gut raus habe", erwähnte sie zuletzt mehrfach. Weidles stärkste Konkurrentinnen sind verletzt oder angeschlagen. Sofia Goggia (Italien), Olympiasiegerin und Weltcup-Dominatorin, kämpft nach einem schweren Sturz vor einer Woche um ein schnelles Comeback. Breezy Johnson (USA), dreimal Zweite hinter der Italienerin in diesem Winter, wird Peking verpassen: Ihr Knie ist kaputt. Medaillenkandidatin ist Weltmeisterin Corinne Suter aus der Schweiz. Fürchten muss Weidle aber niemanden.

Ski Freestyle: Emma Weiß hat sich ihren Traum bereits erfüllt

Beim Ski Freestyle nehmen die Athlet*innen auf einer Sprungschanze Anlauf, gleiten dann fast senkrecht nach oben und springen ab. In der Luft dann: Saltos, Schrauben, Drehungen. Emma Weiß aus Albstadt (Freestyle Club Zollernalb) gehört als einzige Deutsche zur Weltspitze. Sie hat eine Ballettausbildung, in der Ballettschule ihres Vaters hat sie sich auf die Saison vorbereitet. "Die Koordination, die Dehnfähigkeit, aber auch die Kraftfähigkeit. Wir haben ganz viele Beugungen im Ballett, die ich eben auch fürs Springen brauche und auch verschiedene Tiefen von der Beugung und das sind alles ganz wertvolle Dinge", sagt sie. Ihren großen Traum, bei Olympischen Spielen dabei zu sein, hat sie sich erfüllt.

Skispringen: Stephan Leyhe gehört nicht zu den Favoriten

Für den Schwarzwälder Stephan Leyhe sind es die zweiten Winterspiele seines Lebens. Vor vier Jahren hatte der heute 30-Jährige in Südkorea bereits eine olympische Silbermedaille mit dem Team gewonnen. Auch diesmal ist mit der Mannschaft Edelmetall möglich, wenngleich Leyhe selbst noch keine Konstanz in seinen Sprüngen gefunden hat. Im Einzel, für das jede Nation vier Springer nominiert, gelten andere Athleten als Topfavoriten. Allen voran der Japaner Ryoyu Kobayashi, Sieger der Vierschanzentournee.

Nicht dabei ist bei den Frauen Carina Vogt. Wegen Verletzungen hat sie die Olympia-Qualifikation nicht geschafft und muss sich das Einzelspringen der Frauen, das an ihrem 30. Geburtstag stattfindet (05.02.), zu Hause anschauen.

Snowboard: Fischer nach Verletzung dabei

Mit acht Jahren stand Umito Kirchwehm aus Freiburg das erste Mal auf Skiern, dann entschied er sich aber fürs Snowboard - und ist jetzt bei Olympischen Spielen dabei. Der 21-Jährige gehört ebenso wenig zu den Favoriten wie Paul Berg und Snowboardcrosserin Jana Fischer (SC Löffingen). Die frühere Junioren-Weltmeisterin hat sich Ende des vergangenen Jahres bei einem Trainingssturz eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen und musste operiert werden. Bei der Generalprobe in Cortina d'Ampezzo wurde Fischer Sechste, es war ihr bestes Saisonergebnis.