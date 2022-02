per Mail teilen

Im Skicross-Finale überquert Daniela Maier nur als Vierte die Ziellinie. Doch eine Jury-Entscheidung beschert ihr die Bronzemedaille.

Erst hockte Daniela Maier enttäuscht im Schnee. Dann lehnte sie irritiert und etwas hilflos an einer Wand und wollte nach einem minutenlangen und nervenzehrenden Videobeweis ihre unverhoffte Bronzemedaille erst gar nicht haben. "Meine Nerven lagen blank. Ich dachte, das war ungerecht", sagte die deutsche Skicrosserin nach dem größten und wohl auch dramatischsten Erfolg ihrer Karriere im ARD- Interview. Erst als ihr Team sie nach der Jury-Entscheidung in die Arme schloss und mit "Du bist die beste Frau"- Gesängen feierte, kam bei der 25-Jährigen allmählich Freude auf.

Maier wird diese emotionale Achterbahnfahrt wohl nie vergessen. Schließlich hatte die Furtwangerin schon mit der ersten Olympia-Medaille für eine deutsche Skicrosserin abgeschlossen.

Gefühlschaos im Ziel

Als Vierte überquerte Maier beim Olympiasieg der Schwedin Sandra Näslund hinter der Kanadierin Marielle Thompson und Fanny Smith aus der Schweiz die Ziellinie. Doch auf der Videowand wurden im wilden Schneegestöber von Zhangjiakou zunächst nur Gold für Näslund und Silber für Thompson bestätigt. Der Rest wurde überprüft. Minutenlang zitterte Maier bei minus 20 Grad, blickte gebannt auf die Anzeigetafel, biss auf die Fingernägel. Dann endlich die Erlösung. Während Smith die Welt nicht mehr verstand, wusste Maier erst gar nicht, wie sie reagieren sollte. "Ich habe mich eigentlich damit abgefunden, dass ich Vierte bin", sagte Maier nach dem Finale. "So richtig realisiert habe ich es erst, als ich auf dem Podest stand."

Smith mit regelwidrigem Manöver gegen Maier

Die Schlüsselszene des Rennens war eine Aktion von Fanny Smith kurz vor dem letzten Sprung. "Fanny hat durch ihr Manöver auf der Zielgeraden die Gelbe Karte bekommen. Es gibt ein relativ klares Regelheft. Wenn einer Fahrerin Absicht unterstellt werden kann und die Fahrt einer anderen deutlich verlangsamt wird, dann ist das eine Gelbe Karte», sagte der sportliche Leiter Heli Herdt in der ARD. "Es ist die Medaille. Da fragt morgen kein Mensch, wie die zustande gekommen ist."

Harte, aber faire Entscheidung

Anfechtbar ist Maiers Medaille nicht mehr. Sie selbst äußerte sich zurückhaltend: "Sie hat mir schon ein bisschen den Speed genommen. Dafür haben wir eine Rennjury. Das ist Skicross pur." Renndirektor Klaus Waldner verteidigte die Zurückversetzung der Schweizerin. "Beim betreffenden Fall ist die Jury der Ansicht, dass Fanny Smith hätte gerade fahren können", sagte der Österreicher in der ARD. Doch Smith mache einen großen Schritt nach links. "Dadurch hat Dani das Gleichgewicht und dadurch den ganzen Schwung verloren. Durch diese Aktion wurde das Resultat beeinflusst, da Dani ohne den Kontakt vorbeigefahren wäre." Es sei eine harte Entscheidung, aber es solle fair sein.

Daniela Maier schreibt Geschichte

Daniela Maier, die nach ihrem dritten Platz vor wenigen Wochen beim Weltcup im kanadischen Nakiska mit Außenseiterchancen nach China gereist war, bescherte dem Deutschen Skiverband (DSV) die erste olympische Medaille in dieser Disziplin. "Weltklasse. So, so geil. Einfach mega", schwärmte Maier. Ihre persönliche Belohnung? "Vielleicht ein Sekt heute Abend. "

Maiers Teamkollegin Johanna Holzmann aus Memmingen war zuvor bereits im Viertelfinale gescheitert. Auch die Furtwangerin stand im Viertel- und Halbfinale kurz vor dem Aus. Vom zwischenzeitlich letzten Platz kämpfte sich Maier auf der eisigen Strecke immer wieder nach vorne. "Das war ein Krimi, sie hat es sich einfach verdient", lobte Herdt. Maier selbst wird wohl noch etwas brauchen, bis sie den Erfolg realisiert hat. Im ARD-Interview sagte sie: "Ich versuch, die Momente aufzusaugen und einfach zu genießen."