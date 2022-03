Olympiasieger im Schwarzwald - Saisonfinale der Nordischen Kombinierer in Schonach

Corona und Schneemangel verhinderten zweimal, dass der Schwarzwaldpokal in Schonach ausgetragen werden konnte. Diesmal findet er sogar mit Zuschauern und Olympiasiegern statt.

Schnee, Zuschauer, Sonnenschein - endlich kann wieder gesprungen und langgelaufen werden. Das Weltcupfinale der Nordischen Kombinierer in Schonach im Hochschwarzwald steht an. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona und Schneemangel atmet Christian Herr, der Vorsitzende des SC Schonach, tief durch. Der Weltcup kann stattfinden.

"Schnee ist genug da, ich bin sehr erleichtert, dass die Anlagen bestens präpariert sind und dass wir die Wettkämpfe mit 4.000 Zuschauern pro Tag durchführen können."

Zwar müssen die Zuschauer auch im Freien an der Schanze und im Langlaufstadion Maske tragen, man will absolut kein Corona-Risiko eingehen. Aber dass überhaupt Zuschauer in den Schwarzwald kommen dürfen, ist nach zwei Jahren Pandemie schon ein großer Fortschritt. Personalisierte Karten bekommt man am besten online über "schwarzwaldpokal.de", aber es wird auch Tickets an der Tageskarte geben. Dafür wird ein Ausweis benötigt. Und das Wetter spielt auch mit: Sonne am Freitag und leichte Bewölkung sind für das Wochenende in Schonach vorhergesagt.

"Die Wettervorhersage passt, es ist kein Regen, kein Schnee und nicht zu viel Wind angesagt, der ja den Skispringerinnen und Skispringern Probleme bereiten könnte."

Und es gibt sogar ein Novum beim Schwarzwaldpokal: Erstmals seit 1967 wird es auch Frauen-Wettkämpfe in der nordischen Kombination geben. Auch die Frauen springen von der Langenwandschanze und haben dann jeweils ein Rennen über fünf Kilometer in der Loipe im Wittenbachtal.

Zuschauermagnet wird aber sicherlich Olympiasieger Vinzenz Geiger sein, der in Peking auch die Staffel mit dem Schwarzwälder Manuel Faißt zu Silber geführt hat.

Loipe in Schonach ist präpariert SC Schonah

"Das Wetter soll gut werden und die Nächte kalt, so dass der Schnee fest werden kann. Die Schanze in Schonach ist mit dem kurzen Tisch sehr schwierig. Die Strecke ist sehr übersichtlich und zuschauerfreundlich. Ich gehe davon aus, dass aufgrund von Manuels olympischen Leistungen sehr viele Zuschauer zu seinem Heimrennen kommen werden. Ich hoffe, dass es zum Abschluss ein schönes Fest wird. Ich denke, dass die Mannschaft alles aus sich rausholen wird und sich nochmal gut zeigen wird. Wir hoffen, dass wir am Ende wieder das Podest erreichen."

Der letzte deutsche Sieger in Schonach hieß übrigens Eric Frenzel. 2016 und 2017 konnte er jeweils den Schwarzwaldpokal gewinnen. Der Große Favorit kommt in diesem aber Jahr aus Norwegen: Jarl Magnus Riiber hat die letzten drei Weltcup-Rennen gewonnen, und hätte ihn eine Coronainfektion nicht ausgebremst, würde er im Gesamtweltcup führen. Jetzt will er den Österreicher Johannes Lamparter auf den letzten Metern der Saison noch abfangen. Es wird also auch sportlich ein spannendes Wochenende im Schwarzwald.