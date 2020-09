Nach monatelangem Training geht es endlich wieder los: Jacqueline Lölling aus dem Westerwald-Ort Brachbach misst sich wieder mit den Besten der Welt. Die Bob- und Skeleton-Saison startet in Lake Placid in den USA.

"Jacka-Skeleton" heißt ihre Seite im Internet. Und jeden Winter bricht wegen dieser "Jacka" in ganz Brachbach das Skeleton-Fieber aus. Ab dem Wochenende drücken die treuen Fans von Jaqueline Lölling wieder Daumen. In Lake Placid starten die Bob- und Skeletonsportlerinnen und -sportler in die neue Weltcupsaison. "Die Vorfreude ist groß, dass es endlich losgeht. Die Anspannung kommt aber auch dazu. Beim ersten Weltcup weiß man nicht wo man steht und wie sich die internationale Konkurrenz über den Sommer weiterentwickelt hat", erzählt die Vize-Olympiasiegerin im Gespräch mit SWR Sport.

Doch egal was kommt - Brachbach steht hinter ihrer "Jacka"

Schon mehrmals wurde die 24-Jährige nach großen Erfolgen in ihrem Heimatdorf fast wie eine Königin empfangen. Und das nicht ohne Grund: Lölling war schon Weltmeisterin, Europameisterin und Gesamtweltcupsiegerin. Mit der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang feierte die Rheinland-Pfälzerin ihren bisher größten Erfolg.

Für mich ist das ein riesen Rückhalt, zu wissen, dass das ganze Dorf hinter mir steht. Jacqueline Lölling

Insgesamt stehen in dieser Saison acht Weltcupstationen auf dem Programm - darunter die Wettkämpfe in Winterfeld und am Königssee. Heim-Weltcups wie diese sind für Jacqueline Lölling immer etwas ganz besonderes: "Wenn dann so zwischen 200 und 500 Leute nur wegen mir an der Bahn stehen und mich anfeuern. Das ist wunderschön."

Den Saisonhöhepunkt bildet die Bob- und Skeleton-Heim-WM im Februar 2020 in Altenberg. In der letzten Saison gewann Lölling WM-Silber, knapp geschlagen von Teamkollegin Tina Hermann.

Bundestrainer Dirk Matschenz ist zuversichtlich: "Wir haben mit Jacqueline und Tina ganz klar die Topfahrerinnen der Welt. Eine wunderbare Dynamik die wir da im Team haben." Alles deutet auf eine viel versprechende Saison des deutschen Teams hin.