Neue Olympia-Hoffnung für Freestylerin Emma Weiß

Nach einem positiven Corona-Test bangte Freestylerin Emma Weiß um ihren Olympia-Traum. Doch nun schaut es so aus, als könnte sie es doch noch rechtzeitig schaffen.

Das Hoffen und Beten hat anscheinend geholfen. "Mein Herz hat sehr schnell und sehr intensiv geschlagen", sagte Emma Weiß am Montag im SWR-Interview. Denn nach zwei negativen PCR-Tests deuteten für die Ski-Freestylerin aus Albstadt wieder alle Zeichen in Richtung Olympia. "Es war natürlich eine große Erleichterung, den ersten Schritt geschafft zu haben, dass ich zumindest mal nach Peking fliegen kann."

Unterschiedliche Regeln im Weltcup und bei Olympia

Die Ski-Freestylerin war vergangene Woche positiv auf Corona getestet worden - was gleichbedeutend mit dem Olympia-Aus ist. Denn die chinesische Regierung fährt eine rigorose Corona-Politik und lässt keine Athleten mit positivem Corona-Test ins Land. Da spielt es auch keine Rolle, dass Weiß bereits Mitte November an Corona erkrankt war, ihre Schnelltests jedoch bis heute "ab und zu positiv anschlagen".

Der internationale Ski-Verband FIS hat seine Regeln inzwischen angepasst. So sei laut Weiß ein Weltcup-Start theoretisch auch möglich, wenn Athletinnen und Athleten Corona-positiv je nach CT-Wert getestet wurden. Bei Olympia in Peking ist dies anders.

CT-Wert entscheidet über Weiß' Olympia-Start

Und noch immer hängt das Damokles-Schwert namens Corona über Emma Weiß. Denn am Flughafen in Peking muss sie sich erneut auf Corona testen lassen. Erst wenn dieser Tests negativ ist, kann die Fünfte des Freestyle-Gesamt-Weltcups ihr Können auch im Olympischen Turnier (ihre Wettkämpfe sind für den 13. und 14. Februar angesetzt) zeigen.

Falls dieser Test positiv sein sollte, wird noch zweimal nachgetestet. "Wenn man einen CT-Wert von unter 35 hat, gilt man sozusagen als positiv dann kommt man in ein Isolationshotel, aus dem man sich mit zwei negativen PCR-Tests dann wieder freitesten kann", erklärt Weiß. "Bei einem CT-Wert von 35 bis 40 wird man behandelt, wie ein 'close contact', man hat zwei Tests am Tag, muss einzeln essen und so - aber man kann trotzdem zum Training und zum Wettkampf." Der CT-Wert (cycle threshold) gibt an, wie viele Test-Durchgänge es braucht, um das Corona-Virus nachzuweisen. Ein hoher CT-Wert bedeutet also, dass vormals Corona-positive Menschen nur noch eine geringe Viruslast mit sich tragen.

Final-Teilnahme als Olympia-Ziel

Ihre sportlichen Erwartungen setzt Weiß nach dem Hin und Her und dem damit verbundenen Problemen erstmal niedrig an: "Also wenn ich jetzt erstmal starten kann, mache ich drei Kreuze", sagt Weiß, "dann wären wir schon weiter gekommen als ich noch vor ein paar Tagen gedacht habe." Das olympische Finale hat sie trotzdem angepeilt: "Das wäre schon ein super Schritt für mich."