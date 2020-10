per Mail teilen

Am 22.2.2014 sicherte Simon Schempp als Schlussläufer der deutschen Biathlon-Staffel die olympische Silbermedaille. Hinter Russland. Über sechs Jahre später wird Silber wohl vergoldet....

Als Simon Schempp am 22. Feburar 2014 in Sotschi beim Staffelrennen über die Zielllinie glitt, strahlte der Biathlet aus Mutlangen. Hinter dem Russen Anton Shipulin hatte Schempp Deutschland gerade Silber gesichert. Für den damals 25-Jährigen war es die erste Medaille bei seinen ersten olympischen Spielen.

Nachträglich Olympiasieger?

Eine Entscheidung des internationalen Sportgerichtshof CAS könnte Simon Schempp und die deutsche Staffel von damals, Erik Lesser, Daniel Böhm und Arnd Peiffer, nun nachträglich zu Olympiasiegern machen. Hintergrund ist ein Doping-Verfahren gegen den Russen Jewgeni Ustjugow, 2014 Teil der russischen Goldstaffel.

Demnach sieht der CAS es als erwiesen an, dassUstjugow aufgrund von Auffälligkeiten in seinem biologischen Blutpass eines Dopingvergehens schuldig ist. Alle Ergebnisse zwischen 2010 und 2014 wurden annuliert. Darunter fällt auch der Triumph 2014. Bereits im Februar hatte auch der Biathlon-Weltverband IBU den heute 35-Jährigen wegen der Verwendung des anabolen Steroids Oxandolon für sämtliche Rennen zwischen August 2013 und dem Ende der Saison 2013/14 disqualifiziert. Der CAS hat jetzt das Urteil vom Februar betätigt. Ustjugows Anwalt Alexej Panitsch kündigte an, die Entscheidung anzufechten. Das Urteil sei lächerlich und basiere auf der Verletzung des Rechts Ustjugows, erklärte er.

Die vom CAS gegen Ustjugow verhängte Vierjahressperre fällt nicht sonderlich ins Gewicht, bereits 2014 hatte er seine Karriere beendet. 2010 in Vancouver hatte der Russe Gold im Massenstart und Bronze mit der Staffel geholt. Ustjugows Anwälte hatten vor dem CAS argumentiert, dass die zu hohen Hämoglobinwerte bei Ustjugow auf eine genetische Anomalie zurückzuführen seien, die schon dessen Eltern besaßen. Der CAS folgte dem nicht. Die IBU begrüßte nun die Entscheidung der Richter in Lausanne: "Sie unterstreicht unser Bemühen sicherzustellen, dass Biathlon ein sauberer und glaubwürdiger Sport ist."

Olympiasieger im Wartestand

Für die Neuvergabe der Olympia-Medaillen ist das Internationale Olympische Komitee (IOC) zuständig. Aber das kann dauern, denn sollte die Doping-Entscheidung weiter Bestand haben, müssen die eingefrorenen Proben der Nachrücker, also auch die der Deutschen, nachgetestet werden. Erst danach kann ein neues Olympia-Ergebnis verkündet werden. Geduld ist gefragt, denn das kann noch mindestens ein Jahr dauern.

Klingt trotzdem ganz so, als ob Simon Schempp sich auf eine besonders wertvolle Sonderzustellung per Post freuen kann: 531 Gramm schwer, 10 mm dick und ein Durchmesser von 100 mm: die olympische Goldmedaille aus Sotschi.