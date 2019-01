per Mail teilen

Das Jahr 2018 war geprägt von vielen großartigen Sportereignissen. Dabei wurden einzigartige Geschichten geschrieben. SWR-Sportredakteurin Laura Schmitt blickt auf ihr sportliches Highlight 2018 zurück.

Es ist der 12. Februar, kurz vor 12 Uhr, um mich herum sitzen Glücksbärchis, Cowboys, Prinzessinen und Pinguine. In Mainz ist Rosenmontag: Fastnacht. Ein Erlebnis, auf das sich die Karnevalisten jedes Jahr aufs Neue freuen. Doch während alle anderen gemütlich ihr Bier trinken, versuche ich verzweifelt den Fernseher einer Freundin zum Laufen zu bringen.

Endlich. Das Bild ist da. Es zeigt sich das Alpensia-Biathlon Center in Pyeongchang. Olympia - ein Ereignis, auf das sich Profisportler alle vier Jahre freuen und akribisch vorbereiten.

Die Skier gleiten auf dem weißen Schnee, und ich schaue auf der Zeitanzeige: Wo steht Laura Dahlmeier? Sie führt, Platz eins im Verfolgungsrennen der Damen. Puh, allzu viel habe ich noch nicht verpasst. Dann geht es auch schon ins zweite Liegendschießen. Ein Fehler - doch ihre Konkurrentin Anastasiya Kuzmina schießt ebenfalls ein Mal daneben. Beide müssen in die Strafrunde.

Ich sitze wie gebannt vor dem Fernseher. Während des Rennens bemerke ich gar nicht, dass sich mittlerweile auch einige der Glücksbärchis auf die Couch gesetzt haben. Fastnacht und mein Cowboy-Kostüm habe ich mittlerweile total vergessen. Holt meine Namensvetterin etwa direkt Ihre zweite Goldmedaille?

Drittes Schießen, Kuzmina kommt als Erste an den Schießstand, Laura Dahlmeier knapp dahinter. Und dann: Zwei Fehler im Stehendanschlag. Laura Dahlmeier bleibt bei Null. Ich feure sie vor dem Fernseher nun lautstark an. Auch die Festgemeinde in Mainz ist jetzt voll dabei.

Historischer Doppelerfolg für Laura Dahlmeier

Beim letzten Schießen bleibt Dahlmeier ganz ruhig und lässt nichts mehr anbrennen. Fehlerlos verabschiedet sie sich vom vierten Schießen und düst allen Konkurrentinnen davon. Wahnsinn, schon wieder Gold. Die Spiele der Laura Dahlmeier. Auch ich bin im Freudenrausch und es fühlt sich so an, als hätte ich selbst Gold gewonnen.

"Ich wusste gar nicht, dass Wintersport so spannend sein kann, und diese Laura, ist ja großartig", sagt der orangene Glücksbärchi neben mir begeistert.

Ja, nicht nur für mich eine Ausnahmeathletin! Bei den Olympischen Spielen in Pyeonchang gelingt Laura Dahlmeier ein historischer Doppelerfolg, das war vor ihr so noch keiner Biathletin gelungen. Denn zu den beiden Goldmedaillen gewinnt Laura Dahlmeier auch noch die Bronzemedaille im Einzelwettkampf. Eins ist für mich aber klar: Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Weltcup-Rennen der Laura Dahlmeier!