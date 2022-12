Weitere Weltcupsiege für Para-Biathleten um Kazmaier und Wicker

per Mail teilen

Die deutschen Para-Biathleten haben beim Weltcup im finnischen Voukatti ihre Siegesserien fortgesetzt.

Die 16 Jahre alte sehbehinderte Paralympics-Siegerin Linn Kazmaier aus Nürtingen, die am Dienstag ihren ersten Weltcup gewonnen hatte, sicherte sich im Sprintrennen über 7,5 km zum dritten Mal in Folge Rang eins, in der sitzenden Klasse gelang Anja Wicker ebenfalls der dritte Erfolg nacheinander.

Anja Wicker bei den Paralympischen Spielen 2021 in Tokio. IMAGO IMAGO / Ralf Kuckuck

Kazmaier vor Walter und Recktenwald

Kazmaier, Para-Nachwuchssportlerin des Jahres, setzte sich mit Guide Florian Baumann vor ihren Teamkolleginnen Leonie Walter mit Guide Pirmin Strecker und Johanna Recktenwald (mit Valentin Haag) durch. Es war das zweite rein deutsche Podium in derselben Reihenfolge in Voukatti.

Nico Messinger feiert ersten Sieg

Bei den Männern sprintete der sehbehinderte Freiburger Nico Messinger, der ebenfalls in Finnland seinen ersten Sieg eingefahren hatte, auf Rang zwei. Marco Maier, Para-Sportler des Jahres, wurde in der stehenden Klasse Dritter.

Bundestrainer Ralf Rombach sprach nach insgesamt zwölf Siegen in den ersten 22 Rennen der nordischen Skisaison mit deutscher Beteiligung vom "mit Abstand erfolgreichsten Start in einen Winter". Der Saisonhöhepunkt findet vom 21. bis 29. Januar bei den Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund statt.