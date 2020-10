Am Sonntag gelang Daniel Bohnacker der zweite Weltcupsieg seiner Karriere. Zwischen beiden Erfolgen liegen neun Jahre. Eine Zeit, in der Bohnacker auch Zweifel hatte.

Neun Jahre, zwei Olympische Spiele, ein Kreuzbandriss und neun Podestplätze: Das alles liegt zwischen Daniel Bohnackers erstem Weltcupsieg und seinem zweiten Erfolg am vergangenen Sonntag.

Entscheidung auf den letzten Metern

Das Finale der Skicrosser im schwedischen Idre Fjäll war umkämpft. Bohnacker gelang ein guter Start. Den ersten Teil des Rennens konnte er von vorne weg gestalten, bevor er seine Führung zwischenzeitlich abgeben musste. Auf den letzten Metern der Strecke kämpfte der Deutsche sich zurück und siegte schließlich knapp vor dem Kanadier Kevin Drury.

Platz drei in Kanada

Der Erfolg hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Bohnacker ist exzellent ins neue Jahrzehnt gestartet. Beim ersten Weltcup im Jahr 2020 gelang ihm gleich ein dritter Rang. In Schweden wurde er am ersten Tag Fünfter bevor ihm im zweiten Wettkampf der Sieg gelang - der erste nach neun Jahren.

In diesen Jahren ist Bohnacker gereift. "Es macht natürlich etwas aus, wenn man da schon öfters oben gestanden ist und auch schon einige Podien erreicht hat", erklärt der 29-Jährige im Gespräch mit SWR Sport.

Mit seiner insgesamt achtzehnten Teilnahme am "großen Finale" konnte Bohnacker am Sonntag routiniert ins Rennen gehen. "Es war vom Kopf her eigentlich so, dass ich nicht unbedingt gewinnen wollte. Es war so, dass ich eigentlich nur einen guten Lauf fahren wollte und das ist dann auch so aufgegangen", beschreibt Bohnacker seine Herangehensweise vor dem Finale.

Ende einer Durststrecke

Für den Sportsoldaten endete damit auch eine lange Wartezeit, die nicht immer einfach war. Seinen ersten Sieg holte er als junger Athlet mit nur 20 Jahren. Danach folgte lange nichts. Zwar gelang Bohnacker immer wieder der Sprung ins Finale und aufs Podest, für ganz oben reichte es jedoch nie. Keine einfache Situation: "Man fängt natürlich an zu zweifeln. Je öfter es nicht funktioniert, macht man sich Gedanken, warum es immer im Finale nicht mehr ganz nach vorne reicht", sagt Bohnacker.

Hinzu kam seine schwere Verletzung in der Saison 2017/18. Bohnacker verpasste die Olympischen Spiele in Pyeongchang wegen eines Kreuzbandrisses. Im Anschluss gelang Bohnacker erst diesen Januar im kanadischen Naksika wieder ein Platz unter den besten drei. "Nach der Durststrecke in den letzten Jahren, nach der Verletzung, war es für mich wichtig, mir zu beweisen, dass es noch ganz nach vorne reicht", erklärt der Sportler vom SC Gerhausen.