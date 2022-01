Große Enttäuschung: Jacqueline Lölling verpasst wohl Olympia

per Mail teilen

Skeleton-Vizeweltmeisterin Jacqueline Lölling aus Brachbach im Westerwald hat zum Abschluss der Weltcup-Saison eine Riesenenttäuschung erlebt.

Beim kombinierten Wettbewerb aus EM und Weltcup auf der Natureisbahn in St. Moritz fuhr die 26-Jährige als Zwölfte an den Top Acht vorbei und verpasste dadurch das Olympia-Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar).

Lölling: "Einfach sehr bitter"

"Es ist schwierig, Worte dafür zu finden", sagte Lölling enttäuscht: "Es haben zu viele Sachen gefehlt heute, um ganz vorne mitzufahren. Jetzt gerade ist es einfach sehr bitter." Für Lölling, die sich erst durch ihre erste Podestplatzierung am vergangenen Wochenende beim Heim-Weltcup in Winterberg Hoffnungen auf ihre zweite Olympia-Teilnahme machen durfte, zerschlugen sich bereits nach einem völlig enttäuschenden ersten Lauf alle olympischen Träume. Mit über einer Sekunde Rückstand ging sie als 15. in den zweiten Durchgang.

Hoffen auf Sondergenehmigung

Jacqueline Lölling verpasste damit die internen Verbandsvorgaben, kann nun aber noch auf eine Sondergenehmigung für Olympia hoffen. "Das entscheiden andere, aber ich hoffe es", sagte Lölling am Freitag. Cheftrainer Christian Baude werde Lölling dem DOSB vorschlagen. "Nach den guten Ergebnissen beim Testrennen in Peking werden wir den Antrag stellen und hoffen, dass wir 'Jacka' mitnehmen können", sagte Baude.

Niederländerin gewinnt

Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee), die im Dezember die beiden Weltcups in Altenberg gewonnen hatte, verfehlte als Zehnte erneut das Podium, Nachwuchshoffnung Hannah Neise (Winterberg) sorgte beim ersten australischen Weltcupsieg von Jaclyn Narracott als Achte für das beste deutsche Resultat. Europameisterin und Gesamtweltcup-Siegerin wurde die Niederländerin Kimberley Bos.