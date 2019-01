per Mail teilen

Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling hat bei den Skeleton-Europameisterschaften die Bronzemedaille gewonnen.

Die 23-Jährige aus Brachbach an der Sieg musste sich am Freitag in Innsbruck-Igls der österreichischen Gewinnerin Janine Flock und Elena Nikitina geschlagen geben.

Dauer 00:46 min EM-Bronze für Jacqueline Lölling Jacqueline Lölling holt bei der Europameisterschaft Bronze.

Vierte wurde die ehemalige Weltmeisterin Tina Hermann vom WSV Königssee. Für Flock war es der dritte EM-Titel. Lölling fehlten auf die Zweitplatzierte Russin lediglich zwei Hundertstelsekunden. "Es gab zwei, die es besser gemacht haben als ich", sagte Lölling im Ersten.

Der knappe Rückstand sei schon sehr ärgerlich. Die EM wurde im Rahmen des Weltcups ausgefahren. Sie war vor einer Woche durch die heftigen Schneefälle auch am Königssee abgesagt worden.