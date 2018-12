Nathalie Weinzierl hat bei den Deutschen Meisterschaften im Eiskunstlaufen nur ein Ziel: den Titel. Dabei muss die 24-jährige Mannheimerin einen kleinen Rückschlag verkraften.

Nachdem Nathalie Weinzierl vom ERC Mannheim im vergangenen Jahr bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt am Main nur auf dem zweiten Platz landete, will sie sich dieses Jahr wieder die Goldmedaille erkämpfen - wie bereits 2013 und 2016. Allerdings hatte eine Krankheit die 24-Jährige in der Vorbereitung kurzfristig zurückgeworfen. Kurz vor der Meisterschaft zeigte sie sich aber trotzdem optimistisch.

Bereits 2014 waren die Deutschen Meisterschaften in Stuttgart. Damals sicherte sich Weinzierl die Silbermedaille, Gold gab es für Nicole Schott vom Essener Jugend-Eiskunstlauf Verein e.V. Seitdem ist Schott die größte Konkurrentin für Nathalie Weinzierl.

"Ich habe noch eine Rechnung mit ihr offen!" Nathalie Weinzierl

Nachdem die Essenerin vergangenes Jahr erneut vor Weinzierl Gold gewann, ist das Ziel der Mannheimerin in diesem Jahr umso klarer: "Ich habe noch eine Rechnung mit ihr offen. Ich will dieses Mal wieder vorne dran sein. Wir werden beide kämpfen um den ersten Platz, insofern wird es ein spannender Wettkampf werden."

Programm-Tipp Der SWR zeigt die Höhepunkte der deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaft am Sonntag, ab 19:45 Uhr, in SWR aktuell BW.

Deutsche Meisterschaften fast zuhause

Vor allem pusht Nathalie Weinzierl, dass die Deutschen Meisterschaften ganz in der Nähe der Heimat stattfinden, denn dadurch werden Freunde und Familie mit vor Ort sein und sie unterstützen: "Der Wettkampf ist fast zuhause, im eigenen Bundesland. Umso mehr möchte ich ein tolles Programm zeigen und die Zuschauer begeistern."

Bleibt zu hoffen, dass Nathalie Weinzierl für das Kurzprogramm am Samstag und die Kür am Sonntag wieder vollständig fit ist. Vielleicht klappt es dann ja auch mit dem Titel.