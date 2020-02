per Mail teilen

Am Königssee meinte Lochner noch, Friedrich sei im Zweierbob derzeit nicht zu schlagen. Nun hat er die Siegesserie des Sachsen gestoppt. Dabei hatte er vor dem Rennen im Bob-Mekka St. Moritz einen enormen Druck. Es ging um sein WM-Ticket.

Nach drei Rennen Zwangspause hat sich Johannes Lochner eindrucksvoll mit einem Sieg im Zweierbob-Weltcup zurückgemeldet. Damit hat der 29-Jährige die Siegesserie von Rekordweltmeister Francesco Friedrich im kleinen Schlitten gestoppt und sich somit sein eigenes WM-Ticket gesichert.

Lochner siegt vor Friedrich und Kibermanis

Der Berchtesgadener, der für Stuttgart startet, fuhr mit seinem Anschieber Christopher Weber am Samstag nach zwei Läufen auf der Naturbahn in St. Moritz 0,21 Sekunden Vorsprung heraus. Doppel-Olympiasieger Friedrich, der diesmal mit Alexander Schüller in 5,02 Sekunden Startbestzeit hinlegte und zuvor vier Rennen gewann, war gegen Lochner fast chancenlos. Dritter wurde der Lette Oskars Kibermanis. Friedrichs Vereinskollege Nico Walther vom BSC Sachsen Oberbärenburg kam mit Paul Krenz auf Platz sechs.

"Jetzt fahren wir zur WM"

"Es war die richtige Antwort auf die Vorgabe, jetzt fahren wir zur WM. Wir freuen uns riesig", sagte Lochner, während Friedrich meinte: "Es war verrückt heute, wir hatten hier sogar positive Eistemperaturen. Hansi hat verdient gewonnen, wir haben den Starterpreis, aber in der Bahn etwas Zeit liegengelassen."

Lochner nutzt Chance von Bundestrainer Spies

Cheftrainer René Spies hatte Lochner, der das Auftaktrennen in Lake Placid gewann, noch mal eine Chance eingeräumt, nachdem Richard Oelsner zuletzt beim Weltcup in Königssee das Podest verpasste. Daher war vor dem Rennen klar: Fährt Lochner einen Podestplatz ein, wird er bei der WM sowohl im Zweier als auch im Vierer starten.