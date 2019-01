per Mail teilen

Den Sieg nur knapp verpasst: Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling aus Brachbach im Westerwald wurde zum Jahresauftakt beim Skeleton-Weltcup in Altenberg Zweite.

Die Russin Jelena Nikitina gewann im Erzgebirge mit fast vier Zehntelsekunden Vorsprung auf Lölling, Dritte wurde ihre Landsfrau Julia Kanakina. Mit ihrem zweiten Sieg im dritten Saisonrennen baute Nikitina auch die Führung im Gesamtklassement aus.

Nach dem Doppelsieg durch Lölling und Ex-Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) vor dem Jahreswechsel in Winterberg hatten die deutschen Starterinnen auf der sächsischen Bahn nun etwas überraschend Probleme mit der Konkurrenz aus Russland. Hinter Kanakina verpasste Hermann als Vierte das Podest, Sophia Griebel (Suhl) schloss als Fünfte ab.

Lölling verliert Zeit beim Start

Wie üblich lag Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin Lölling mit ihrer Startzeit deutlich hinter Nikitina, als eine der besten Pilotinnen hat die Deutsche ihre Stärken in der Bahn. Auf der anspruchsvollen Strecke in Altenberg hatte sie in den vergangenen beiden Jahren auch deshalb gewonnen, dieses Mal konnte sie den Startrückstand aber nicht mehr aufholen.