Bei den Deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften ist die Mannheimerin Nathalie Weinzierl auf dem zweiten Platz gelandet. Titelverteidigerin Nicole Schott hat ihren Titel hingegen verteidigen können.

Die Oberstdorferin Nicole Schott hat ihren vierten Titel bei deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften gewonnen. Mit 167,67 Punkten siegte die 22-jährige Olympia-18. in Stuttgart nach der Kür vor Nathalie Weinzierl aus Mannheim, die 155,91 Punkte erreichte. Den dritten Platz sicherte sich am Sonntag Ann-Christin Marold aus Aschaffenburg mit 143,71 Punkten. Schott und Weinzierl haben sich damit für die Europameisterschaften vom 21. bis 27. Januar 2019 in Weißrusslands Hauptstadt Minsk qualifiziert.

Mit dem Sieg der Düsseldorferin Shari Koch und Christian Nüchtern aus Siegen endete die Eistanz-Konkurrenz bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Stuttgart. Das in Mailand trainierende Paar setzte sich vor den Dortmundern Katharina Müller und Tim Dieck sowie Jennifer Urban und Benjamin Steffan (Oberstdorf/Chemnitz) durch.