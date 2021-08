Der Trierer Richard Schmidt hat mit dem deutschen Ruder-Achter bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften zahlreiche Medaillen gewonnen. Jetzt hat der 34-Jährige seine Karriere beendet.

Im letzten Rennen von Richard Schmidt ließ der Deutschland-Achter, das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes, die Teams aus den Niederlanden und Polen souverän hinter sich und feierte den 16. Sieg beim Ruder-Marathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Es war die 21. Auflage des 12,7 Kilometer langen Rennens zwischen Breiholz und dem Rendsburger Kreishafen.

"Brutales" letztes Rennen

Die Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele von Tokio legten trotz des Gegenwinds auf der Strecke einen perfekten Start hin. Schon nach dem Startsignal ging das deutsche Boot in Führung und gab diese bis zur Zieldurchfahrt nicht mehr ab. Mit zunehmender Distanz wurde der Vorsprung auf die Niederländer ausgebaut. "Es war echt wieder brutal heute", sagte Richard Schmidt anschließend: "Die Niederländer haben ganz schön gegengehalten." Den Olympia-Fünften von Tokio fehlte aber die Kraft, um das deutsche Boot ernsthaft zu gefährden.

Drei Medaillen bei Olympischen Spielen

Für Richard Schmidt war es ein weiterer Sieg in einer sehr erfolgreichen Karriere. Der Trierer hat mit dem Ruder-Achter bei den Olympischen Spielen in London 2012 Gold geholt, vier Jahre später in Rio reichte es zu Silber. In Tokio 2021 holte er seine zweite Silbermedaille. Hinzu kommen zahlreiche Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften.